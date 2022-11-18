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11／21起確診不能投票！估最多7萬人受影響　快篩陽不通報管不到

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲選舉投票，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選本月26日登場，指揮中心與中選會已經定調不開放確診者投票，以確診隔離5天計算，21日之後確診的人就無法投票。指揮中心指揮官王必勝今（18）日表示，以現在疫情研判，扣除20歲以下民眾，屆時估計有5~7萬人受到影響。

指揮中心日前已經拍板，確診者隔離從14日起縮短為5+n，且後續不論快篩結果都可以出門，惟陽性者還是要進行自主健康管理，陰性可以提前解除，希望減少民眾投票受影響程度。

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王必勝表示，估算21日至26日區間，以現在疫情研判，扣除20歲以下民眾，大概有5~7萬人受到影響。外界懷疑如果快篩陽性不通報是否管不到？王必勝僅說，因為還沒有完成確診動作之前，就是還沒確診，當然很難去做約束，但還是特別呼籲，若民眾有症狀且驗了快篩陽性，強力希望也建議不要去投票，不要把疾病傳染給別人。

王必勝日前已經說明投票日防疫措施，強調指揮中心或者衛生單位不會提供確診名單給選務單位，也就是不會做選舉人名冊註記或者不發票的情形。同時，也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，也就是避免現場檢舉影響投票秩序，如果有確診者違規投票檢舉要找地方衛生單位，事後再去調查足跡與相關隔離天數是否違反規定，後續才會處理。

▲▼指揮中心11/11呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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