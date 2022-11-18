土城「南天母樂園」奇談！　廢棄30年驚見白色人形

▲新北市土城的「南天母森林樂園」曾廢棄近30年。（圖／CTWANT提供，下同）

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位於新北市土城的「南天母森林樂園」曾廢棄近30年，因年代久遠加上雜草叢生，當地瀰漫著一股詭譎氣息，加上網路謠傳該處曾發生大火、分屍案等說法，吸引不少人跑去探險試膽。過去曾有網友在PTT分享自身經歷，聲稱他和朋友在廢棄園區內看到「白色人形」，甚至夢到女鬼說「愛玩我就跟你們玩」。

過去曾有網友在PTT分享親身經歷，指他和朋友在廢棄遊樂園看到「白色人形」站在遠處，嚇得大家拚了命往外衝，後來一名友人說看到女鬼跟在後面，並不斷打嗝乾嘔，還在隔天夢到一個女生，說會一個一個找出他們，「愛玩我就跟你們玩」。

▲新北市土城的「南天母森林樂園」曾廢棄近30年。

另外，還有人透露，他17歲時曾和朋友騎車去南天母探險，半路疑似遇到「鬼擋牆」的狀況，與其他人走散後，突然發現自己身在1條約4公尺寬的直線道路，長到似乎沒有盡頭，且兩側都是平房，完全沒有人，然後他們就沿路一直道歉，最後才順利找到出路，事後再回頭找那條直路時，卻怎麼找都找不到。

據了解，南天母森林樂園位於土城皇帝山風景區，距離承天禪寺不遠，內部設施包括森林浴場、體能訓練場、兒童遊樂場、野營區等，廣受一般遊客的喜愛，剛開幕就造成轟動，曾經風光一時，雖然因故一度荒廢近30年，但近年有社會企業進駐，導入「循環生態農業」的概念，將其改造為生態園區，頗受好評。

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