戶外免戴口罩最快11月底　何時第二階段？張上淳估春節後

▲台大醫院2022年世界抗生素周活動，行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內逐步鬆綁防疫措施，指揮中心規劃分階段解除口罩禁令，第一階段估計11月底上路，免除戶外戴口罩規範，至於第二階段「正面表列需佩戴場所」，行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳今（17）日受訪分析，以防疫立場來看，維持到秋冬、明年農曆春節之後，會比較好。

指揮中心指揮官王必勝今日在立法院受訪強調，第一階段最快11月底、12月初會實施。張上淳今天上午出席台大醫院舉辦的「世界抗生素周」活動，受訪談及口罩鬆綁政策，他認為戶外不戴口罩基本上不會有太大威脅，但如果自己身體狀況不好、有疾病時，當然還是建議戴口罩。

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但年底有諸多大型活動如跨年等，張上淳說，如果人很多且聚集時沒有辦法保持是當社交距離，從專業來看，還是建議還是要戴比較安全。

到了第二階段，指揮中心規劃是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等。至於實施時間點，是否要等秋冬、農曆春節過後？張上淳表示「以防疫立場來看這樣比較好」，他說，還要觀察疫情變化狀況以及流感疫情，政府也可能會有其他考量如民眾期待等。

▲2022年世界抗生素週 全民攜手 翻轉抗藥性危機 『抗生素合理使用巴士巡展』臺大醫院首站開跑。（圖／記者洪巧藍攝）

新冠疫情變異株流行狀況受到關注，台大公衛教授陳秀熙以新加波XBB變異株流行模式推估，台灣的XBB疫情可能於明年1月初爆發。

張上淳回應，國外流行的變異株台灣早晚也會面對，從先前BA.1、BA.2，到BA.5大流行，台灣雖然比人家慢，還是會出現這樣的狀況。接下來XBB、BQ.1等變異株也要看國外流行狀況，占比越大，從國外回來的人就越有機會帶回來。

張上淳指出，國內已經不是清零管理，就有機會帶入社區，但時間點則要看國外後續流行狀況，還有民眾在不強制管理情況下，有多自發性配合防疫措施。這當中包含國外回來入境者有症狀是否有自律；社區裡面，大家戴口罩習慣，即便放鬆以後，相信還是很多民眾發性願意戴口罩，如果維持越好，進來國內的時間就會更晚。

至於感染規模，張上淳分析，通常一波一波越來越下降，像是BA.5就沒有BA.2那麼高，接下來的應該也不會有BA.5那麼高。

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