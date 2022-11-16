劈9女組後宮？　逢甲「型男教授」回應了：學生都挺他

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社會 社會焦點 保障人權

渣男行徑法官也痛批　名教授吳宏偉回應了

吳宏偉表示，他曾多次發出律師函給元配主張房屋所有權。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉表示，他曾多次發出律師函給元配主張房屋所有權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前逢甲大學知名電機系教授吳宏偉遭爆劈腿9名女子，並與友人組織「渣男協會」討論把妹SOP，被老婆一狀告上法院。法官審理時痛批，吳在短短數月內，同時與多達9名女子發生性關係或婚外情，還與友人共議針對外遇對象如何始亂終棄之法，不知檢點自身，足以破壞夫妻間信任、共同生活之圓滿及幸福安全，已達不法侵害妻子配偶權情節重大程度，因此判決吳及小三、小四須連帶賠償吳妻200萬元。

針對指控，吳宏偉表示一切都是子虛烏有，並發出聲明回應：

1. 外遇之事已進入二審司法程序，事實與爆料有出入，目前都已在法院審理中，二審法官也認定我們提出的對話截圖跟對方不同，就靜待司法調查審理。

吳宏偉說，他認為元配所提供的對話截圖經過變造，目前已上訴二審。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉說，他認為元配所提供的對話截圖經過變造，目前已上訴二審。

2. 本人嚴正聲明絕無 「渣男協會」群組，元配違法擷取我的LINE與友人的私人玩笑對話，是一對一的私人LINE對話，對象就是我打球的好朋友，（就是一般男人間的幹話 不是群組對話，也根本沒有群組)  元配的行為已被地檢署認定違法提起公訴，預計這個月底就會判決。

吳宏偉說，他認為元配所提供的對話截圖經過變造，目前已上訴二審。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉說，他認為元配所提供的對話截圖經過變造，目前已上訴二審。

以一般的常識來看， 如果真有這個協會，新聞發布後，一定會有很多受害者等相關人士跳出來指責我，但事發至今，完全沒有任何人士出面指控我；同樣的，若一個男人真的可以在一周七天內同時擁有9個女朋友， 9個女生還互相不知道對方的情況下， 新聞爆發後， 一定會有人來找我算帳， 會來學校、家裡鬧，根本沒有這些事。

3. 學校以PTT、DCARD的輿論為基礎， 說我違反《教師法》第15條解聘我，且4年不得擔任教師。然而該法係以違反「性侵害、性霸凌與性騷擾」相關規定為主。在本案中，沒有申訴人、被害人， 當事人不是學生也不是教職員，學校沒有招開性平會、網路霸凌新聞不是我發布的，我也沒有發表任何文章，更沒有在網路上與任何人筆戰。至今我一直保持沉默，就是希望維護校譽，但學校對我的處分讓我心寒，原來解聘一個教授，只要在網路上發布輿論就可以輕易辦到。

學校教評會決議文內所述之「導致本校及本校其他師長無端被捲入而嚴重影響校譽，更損及教師整體之莊嚴形象甚鉅。」然而，該新聞事件是元配聯合新聞媒體與特定人士精心設計後所引燃，目的是要對本人施加巨大壓力，逼我把房產過戶給元配。

本人更嚴正聲明絕無與任何人成立俱樂部，謠言應止於智者。該案件LINE對話發生的時間皆在本人任教逢甲大學之前。主流媒體新聞並未公佈校名與當事人姓名，大部分的輿論都是在網路論壇上由學生、網軍與特定人士帶風向所造成，並非我怠惰不維護校譽。

吳宏偉反控，元配未經他同意擅自擷取他手機內容，已遭檢察官起訴。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉反控，元配未經他同意擅自擷取他手機內容，已遭檢察官起訴。

本人已至台中市警局第六分局提告PTT與DCARD帳號共15個，並視實際情況繼續追加被告帳號 ，用以展現本人捍衛自身名譽與維護校譽的決心。本人從未有任何行為詆毀學校，更未曾散佈有損校譽之情事。事發至今我極力澄清，向教評會委員說明事件的來龍去脈。本人一直利用各種機會向大家說明整件事情始末，極力維護校譽。

網路論壇的註冊會員大多是學生、網軍、政治相關人士與特定人士為主，論壇的貼文所有人都可以看的到。論壇會員發表言論貼文都自認不需負責任。因此，論壇的貼文只要經由有心人士帶風向即可造成巨大的效果，達成某種特定目的。然而，這已構成違反刑法第309條第1項：「公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。」

第310條第1項：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」與第313條：「散布流言或以詐術損害他人之信用者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑至二分之一。」

尤其是在操作對個人毀滅性貼文，進而對當事人造成重大傷害的案例。學校不應隨論壇貼文起舞，若日後又有特定人士對本校教師施以網路言論攻擊，學校因輿論而對教師施以處分，恐讓學校自主性受到傷害。

吳宏偉出示對話截圖，稱他對家庭盡心盡力，幾乎生活一切費用均由他負擔。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉出示對話截圖，稱他對家庭盡心盡力，幾乎生活一切費用均由他負擔。

4. 在系教評時被告知違反《教師法》第32條，不是第15條，決議也沒有告知本人。在院教評時，被一委員告知系決議為「停聘」，待收到教評會說明書時，被竄改為「違反第15條，解聘且4年不得擔任教師」 以上皆有錄影錄音為證。該決議攸關個人的教職生命，亦嚴重影響本人的學術專業尊嚴，教評會未說明為何家事民事訴訟會造成本人在國內4年不得擔任教職？

校內申評會決議竟說，因為我「未來」會害學生身心受創，所以需解聘且4年不得在國內任何大學擔任教師，這樣的決議非常不合理，教育部在沒有實體審查的情況下竟然就核准了。我打給教育部人事處的承辦人詢問此事，只得到 「你不滿意可以去申訴啊！」這樣的回答，但傷害已造成。

收到公文兩日內，我被解除一切教師職務，國科會計畫625萬元被中止、7個碩士班學生中止研究工作、9個大學部專題學生也中止研究工作，這樣的處分完全是把我當作殺人犯在處理，相當粗暴。另外，經查教育部的解聘案例，都是當事人已犯《刑法》判決確立，例如貪污、背信、毒品等，從來沒有大學教授因為家事民事案件，且尚未確認事實就判處過激的處分，學校對我的處分基礎竟然是因為PTT與DCARD的輿論，且數次表達「解聘我是符合社會期待」這樣的用語。

本人的實驗室畢業與在學學生，以及本系大學部學生都對本人表達支持自動自發提供連署書，並相信本人的專業尊嚴與清白，但學校完全視而不見。

吳宏偉出示多位學生的聲明和對話截圖，指學生都聲援力挺他。（吳宏偉提供）

▲▼吳宏偉出示多位學生的聲明和對話截圖，指學生都聲援力挺他。

吳宏偉出示多位學生的聲明和對話截圖，指學生都聲援力挺他。（吳宏偉提供）

5. 元配亂告我妨害自由以及我家暴打小孩，案件均已不起訴、被駁回， 法官明確告知 我賣房無不法之處 ，元配還在家裡牆壁塗鴉詆毀我的文字，以及全家貼滿咒罵我的字條，光我家的門鎖就被元配擅自更換了6次，5樓的落地窗玻璃也是元配故意打破的 ，這方面我也對她提出告訴。

吳宏偉控訴元配毀壞他的車輛及個人物品。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉控訴元配毀壞他的車輛及個人物品。

6. 搬家的事，從2、3年前已講過數十次全家搬回台北 ，但元配都不予理會 ，在9月份的搬家原因是我已被解聘沒有工作，付不出房貸；今年初已發兩次律師函，以及提前一個月發出搬家通知信，請求全家搬回台北，經過十數次溝通元配皆不理會。元配也跟法官表示，若要搬家，她不願意回台北，但會找好落腳的住所。

吳宏偉出示對話截圖，稱他很早就要求元配搬離現居地，但遭置之不理。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉出示對話截圖，稱他很早就要求元配搬離現居地，但遭置之不理。

7. 9月6日搬家當天，元配及江姓、曾姓友人用盡心思將我的小孩拉進基督教會，尤其她的友人長時間一直介入我的家務事，他們完全沒有了解我的家庭20年來的相處與過程，包括出了很多主意來整我、逼我將房屋過戶給元配、還私下打電話給我的房仲，警告他們不准賣房。

元配在一審出庭應訊時，江姓女友人都陪在她旁邊，還在法庭上大言不慚說，我能升等到教授都是她老公賜與的。但其夫到目前為止是副教授，我已是教授，我與他完全不同領域，我的論文與計劃也都沒有他的名字；我的升等與學術成就，都是我自己的努力成果，開庭結束後還對我表明自己是大名鼎鼎的某基因公司總經理，要投資我的生醫技術，但這間公司我從來都沒有接觸過，我也完全不認識她。

吳宏偉出示一張台南飯店的照片，聲稱妻子有外遇。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉出示一張台南飯店的照片，聲稱妻子有外遇。

搬家當天，元配的江、曾2名友人，無視我貼在門口的律師函，也沒有我的允許，擅自闖入我家對我與我父親咆嘯怒罵，甚至怒罵員警不做事等，警察也已告知他們元配已經找到落腳之處，這對夫其仍然繼續咆嘯怒罵。

8. 我只有斷電，沒有斷水。 我會斷電是為了要反制元配對我做了一系列脫序攻擊我的行為，包括扣押我的房子、不斷對外講我壞話、擅自更換家裡門鎖6次、讓我不能進家門、全家都貼上罵我的詆毀字條、在屋內牆壁大肆塗鴉詆毀我的文字、故意破壞家裡的裝潢與設備等。在斷電前，我也已跟台電確認過，只要住在這房子內的任何人都可以立即復電，她也立即復電了，更因此告我妨害自由，我也獲不起訴處分。我是要給元配一個警惕，讓她不能一直做這些搞破壞的行為。

吳宏偉控訴元配毀壞他的車輛及個人物品。（吳宏偉提供）

▲吳宏偉控訴元配毀壞他的車輛及個人物品。

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