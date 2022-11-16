台北91歲嬤長7公分巨角！媽祖開「仙界轉診單」指定彰化仁醫救她

▲黃漢斌醫師分享離奇的病例，竟是台北媽祖開「仙界轉診單」，指定要他治療。（圖／翻攝臉書／黃漢斌醫師 /「斌」紛外科視角）



記者柯振中／綜合報導

北部一名91歲的婦人罹患罕見的「皮角」，原先想在台北治療，沒想到竟收到媽祖的「仙界轉診單」，最後跑到彰化的秀傳醫院接受治療，離奇的過程讓一般外科醫師黃漢斌都感到不可思議。

黃漢斌在臉書上分享，這名婦人進入診間時，右前臂包裹著紗布，仍舊難以掩蓋詭異的病灶，原來是手臂上長了長7公分、寬4公分的角，讓教學門診的年輕醫師都露出驚訝、好奇的表情。

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令人驚奇的是，家屬這時遞來「仙界轉診單」，竟是台北的「四媽（媽祖）」指名道姓，要求家屬帶婦人來秀傳、找黃漢斌醫師治療，也讓診間的年輕醫師更加吃驚，詢問「老師你還認識台北的媽祖啊」。

黃漢斌則認為，他曾參加過彰化南瑤宮、鹿港天后宮的回鑾抬轎活動，對台北可謂人生地不熟，不過媽祖是護國女神，應該是沒有什麼事情不知道的。

▲黃漢斌醫師表示，他抬轎時有先向媽祖自我介紹。（圖／翻攝臉書／黃漢斌醫師 /「斌」紛外科視角）



黃漢斌後來惡補一下「四媽」的資料，原來四媽被稱為有智慧的「讀書媽祖」，擁有企劃、文筆能力，會負責命理、功名及取名，上知天文下知地理，能夠為信徒解惑、改運。

老婦的家屬告知，四媽有交代，該做什麼檢查、什麼時候要開刀，全都聽黃醫師的。而黃漢斌在準備開刀文件的過程中，也向年輕醫師說明，這是角質過度增生的病灶，又稱為「皮角（cornu cutaneum）」，雖然是罕見疾病，三不五時還是會在醫學期刊上看見個案報告。

黃漢斌解釋，這種「皮角」在歷史上有許多與魔鬼、魔法等奇幻故事有關的說法，患有大皮角的人甚至會被認為，是遭到迫害、或是害怕成為「魔鬼」，甚至有些人為了吸睛，將患者帶到馬戲團中表演。

黃漢斌說，皮角好發於暴露在陽光下的不畏，如臉部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂與手背，這是緻密過度角化物質的錐形圖起，類似於動物的角，但不像動物具有中央骨核心。

黃漢斌提到，雖然80%的病變與角基部的良性病變（如病毒疣、脂漏性角化症）有關，但有20到30％的機會與惡性腫瘤有關，最常見的是鱗狀細胞癌。

黃漢斌後來搜尋「皮角」的歷史紀錄，發現倫敦外科醫師埃弗拉德（Everard Home）1791年被認為是最早描述「皮角」的人，最有名的插畫則是1800年代初期、居住巴黎的「寡婦迪曼奇（the widow Dimanche）」。黃漢斌醫師沉浸在充滿歐洲風情的歷史資料，再看著仙界來的轉診單，心中不禁感嘆，治療皮膚長角是讓人充滿想像的奇幻旅程。

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