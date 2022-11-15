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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長開嗆「韓粉名嘴」：想贊助魔獸球隊　準備幾百萬可以幫牽線

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前以「桃園永豐雲豹」也就是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）所屬球隊贊助商的身分，開噴主場「國體大」球場品質很爛，立刻得到政府相關單位的重視，引發過去挺韓國瑜立場鮮明的資深媒體人謝寒冰，在政論節目上做出相關評論。館長得知後則對謝寒冰的評論開嗆，如果想要投資可以準備幾百萬，他可以幫忙牽線。

▲▼館長開嗆「韓粉名嘴」謝寒冰，如果想贊助桃園雲豹，就準備個幾百萬，他可以幫忙牽線。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長開嗆「韓粉名嘴」謝寒冰，如果想贊助桃園雲豹，就準備個幾百萬，他可以幫忙牽線。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

謝寒冰在政論節目中表示，「現在看起來好像又變成正義之士，我（館長）罵你（民進黨）就會做了，館長又開始仗義執言了，其實不是，因為這個牽涉到館長的利益，因為館長有投資這個東西（桃園雲豹），所以他會急會罵很正常，我也請大家注意，搞不好下一次選舉，你會看到館長又去挺民進黨，因為館長是有名的風向大師」。

館長在直播中播出謝寒冰當天的言論之後，當場開嗆，「謝先生，我什麼時候有投資這個東西？你有沒有查清楚，信不信我告你」。

▲▼謝寒冰被陳菊告北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲謝寒冰將館長贊助桃園雲豹，說成是投資。（圖／記者羅志華攝）

館長接著說，「說我投資雲豹我有利益？謝先生，我限你3天之內給我講清楚，我怎麼投資，你把脈絡整理出來」。

館長強調，什麼叫做體育界的贊助商？體育界根本長年不賺錢，謝先生如果想要贊助雲豹，你準備幾百萬，明天馬上牽線帶你進去，「不要出一張嘴」，什麼叫贊助，贊助就是拿自己的錢去貼選手，什麼叫投資什麼叫贊助，這兩個東西是不一樣的。

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

▲館長強調，在霍華德（Dwight Howard）加入之前，他就已經贊助桃園雲豹了。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

館長說，當球隊還沒有請到魔獸之前，他就已經被球隊拜託，能不能提供一些資源，作為廣告交換，球隊可以提供一塊廣告看板作為回報，但老實講提供了許多資源得到一個廣告看板，其實效益不大，在台灣贊助商就是只管丟錢的「屎缺」。

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