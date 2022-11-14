媒體報「炒股晶圓二哥下場慘」　台灣光罩提告結果出爐

▲台灣光罩股份有限公司官網首頁。（圖／翻攝台灣光罩官網）

記者黃哲民／台北報導

股票上市公司台灣光罩今年（2022年）5月公布首季財報，因業外投資聯電股票失利，侵蝕本業獲利導致稅後每股虧損1.14元，同屬旺旺中時媒體集團《工商時報》與《旺得富理財網》報導時，指稱台灣光罩「炒股晶圓二哥下場慘」等語，台灣光罩告這2家媒體負責人與撰稿記者涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為本案媒體使用「炒股」評論台灣光罩投資聯電股票的客觀事實，無誹謗犯意，將全案不起訴處分。

台灣光罩（2338）今年5月公布第1季財報顯示，本業獲利創歷年新高，達2.09億元，但投資聯電等公司股票失利、認列業外投資損失，整體由盈轉虧2.44億元，稅後每股虧損1.14元，頓時引起PTT網友熱議，遭狂酸「賺再多結果是二哥韭菜」、「好好做本業不好嗎」、「老闆請認真上班別炒股好嗎」等語。

《工商時報》與《旺得富理財網》報導時，以《這檔炒股晶圓二哥下場慘 網揭驚天關鍵》、《這家公司炒股晶圓二哥下慘曝 他大膽揭1驚人發現》為標題，台灣光罩為此特別發布重訊，澄清台灣光罩與子公司看好半導體產業與聯電營運，從2020年6月起陸續投資聯電股票累計逾3萬8000張，未實現投資利益達60%，證明這是「增進本公司股東權益的增值型投資」。

▲台灣光罩發布重大訊息澄清投資聯電股票非炒股並控告媒體。（圖／翻攝公開資訊觀測站）

台灣光罩在重訊中怒批《工商時報》與《旺得富理財網》譁眾取寵，誣指台灣光罩投資晶圓二哥聯電的行為是「炒股」，嚴重損害公司聲譽與股東權益因此在今年5月9日控告《工商時報》社長陳國瑋、經營《旺得富理財網》的《時報資訊》公司董事長黃樹德與撰稿記者吳美觀涉犯加重誹謗罪嫌。

檢方偵辦認為，這2家媒體並沒虛構、捏造台灣光罩投資聯電股票的事實，台灣光罩雖主張「炒股」一詞是惡意貶損他人聲譽、指摘他人犯罪的詞彙，但本案媒體僅用「炒股」評論台灣光罩業外投資行為，並沒影射台灣光罩有任何不法行為，因此將本案3人都不起訴處分。