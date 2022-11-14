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永和5搶3！陳鴻源曬出「輝煌成績單」　許昭興推凍卵補貼：3萬元

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝刺階段，新北第七選區（永和區）市議員候選人們火力全開，除了分享過往成績單、找大咖站台，他們也積極辦活動，把握與鄉親們近距離接觸的機會，爭取永和區兩個寶貴的市議員席位。

國民黨市議員候選人、現任新北市副議長陳鴻源（1號）昨在粉專分享過往戰績，表示他為永和爭取了4項共融遊具、7件學校防震補強工程、3件學校整體改建工程、3處社會住宅、1處樂活共生實驗基地、1處國民運動中心、3處里民活動中心、56個智慧公車站牌、74個微笑單車站、1件污水下水道工程、4個防汛抽水站及大陳都更案。

同樣為國民黨、現任市議員連斐璠（2號）則在粉專PO出影片，提到「在歷任市長的支持下，我們在永和做了很多的成績。首先是治水方面，永和以前很多水患，但我們增加了很多抽水、排水設施，最近還在福和國中做了一個大型的雨水箱涵；教育方面，我們除了爭取很多學校的硬體、軟體設施之外，我跟鴻源還做了永和第一個創舉，讓福和國中成為新北市第一個，班班有冷氣的學校。」

連斐璠也指出，後面還有需要努力的目標，包括捷運萬大線通車後，附近交通絕對是一個很大的問題，「我們希望永平地下停車場可以盡快發包，聽說今年底就會發包了；再來成功路連接環狀線到公館的這個捷運站，經過我們很多年的努力，及林德福委員的領導下，我們地方這些民意代表還曾到環保署抗爭過。」

首次挑戰參選市議員，代表台灣維新黨的蕭蒼澤（3號）直言，知名度無法與現任議員並列，但他主打居住正義、長照服務，也在競選辦事處提供法律諮詢服務，與選民拉近距離，盼能得到服務鄉里的機會。

民進黨市議員候選人羅文崇（4號）則請到副總統賴清德、行政院長蘇貞昌親錄語音，力挺他並幫他加油打氣；另外，他日前也發文分享，簽署由「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」提出的永續遊戲城市承諾書。

羅文崇表示，「我在第109年的議會總質詢，要求市府在完成多數公園遊具安全稽查後，更要針對校園、公私立幼兒園的遊具，趕緊落實安全備查，完成備查後，也建議建立查詢系統或直接張貼檢驗合格表。但我也發現，校園的特色遊具和空間對比公園更為不足，未來除了要尋找更多適合的公園遊具用地，興建更多的兒童遊具，校園也是下個階段努力的方向。」

而同為民進黨的許昭興（5號）提出了4大政見，內容都是融合親身經驗與居民想解決的問題。其一是「城市建設」，加速推動公辦都更、獎勵民間參與危老重建計畫、設置數位智慧城市設施等；第二是「長者福利」，落實長者居家服務、日間照顧、居家復健、喘息服務等，並輔導成立長者社團、爭取65歲以上長者假牙補助。

第三點為「婦幼關懷」，提高生育津貼，整合社區資源，打造友善育兒環境，加設公托機構與托幼補貼；另外，婦女可申請3萬元一次性的凍卵補貼。第四點則關於「青年創業」，包括善用閒置公有房舍，成立青年創新基地，並給予青創貸款，及啟動疫情後經濟振興計畫。

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