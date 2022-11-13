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大陸 大陸焦點 特派現場

裝修工60多歲才貸款買房　新家還沒入住就被「兒賤賣玩手遊」

裝修工60多歲才貸款買房　新家還沒入住就被「保全兒賤賣玩手遊」

▲何姓老夫妻的新家遭兒子賤賣。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

大陸四川一名男子與老婆辛苦奮鬥大半輩子，才在60多歲貸款買下第一間房，怎知兩人年紀最小、最得疼與將新家歸入其名下的保全兒子，居然只為了替手遊加值升級就把房子賤賣，讓全家人沒錢沒房住，也讓兩老多年來的辛苦全都白費。

據《搜狐新聞》報導，四川遂寧市一對職業為裝修工與清潔工的60多歲何姓夫妻，2年前花光積蓄並貸款買下人生第一間房，未料兩人年紀最小、職業為保全的兒子，竟然只為了加值手遊升級，將兩人「買下還沒入住」的新家以人民幣40萬（約新台幣175萬）賤賣。

何姓男子表示，他與老婆因為年紀關係沒辦法貸款買房，於是改用兒子名義貸款買房，如今原價人民幣60萬（約新台幣263萬）的家被兒子賤賣、買家不願歸還房子、爭房官司3次全輸，只能用「看不到未來」來形容現在的處境。

何妻則指出，小兒子是3個孩子中最小也最受疼愛的，未料過去不讓孩子知道人間疾苦的苦心，竟會變成害他們如今有苦也難言的痛心。

何家兒子闖下大禍後一直住在公司宿舍，不敢回家與爸媽同住，並透露會把房子賣掉是因為「不加值升級就跟不上別人」，又恰好在為錢煩惱的時候，出現一名房仲開價40萬來買房，「什麼都不懂，以為40萬很高」的何男賣房後便用這些錢玩遊戲與償還爸媽買房的貸款，如此行為也被爸爸痛批「沒文化」。

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