類流感飆升「診所爆抗生素短缺」　莊人祥：有其他廠牌可代替

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨緩，但國內類流感健保門急診就診人次卻呈現上升趨勢，有診所甚至爆出第一、二線抗生素藥物安全庫存量拉警報。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，應是特定廠牌短缺，目前市面上還有許多同成份、同劑型藥品可替代，近期食藥署也未接獲退燒、感冒糖漿短缺或通報案件。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增20,306例COVID-19確定病例，分別為20,269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。莊人祥表示，今增本土病例與上周五相比下降7278例，降幅26.4%，目前仍以25%以上的降幅趨緩中。

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入冬呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒等類流感通報數上升，不少診所也出現排隊潮。被問及抗生素缺貨情形，莊人祥表示，食藥署有建立藥品短缺機制平台，以利醫療院所缺藥時可即時通報，食藥署接獲訊息會進行評估，必要時會公開徵求專案進口製造，保障民眾權利。

指揮官王必勝補充，食藥署通報平台會判斷缺藥情形嚴重與否，若嚴重會啟動相關機制，但目前看來只有個別廠商有狀況，其他品牌同成份藥物都沒有問題，會再持續留意。

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