口罩鬆綁「討論中」　王必勝曝3指標：確診個案低於這波上升點

▲指揮中心11/11記者會，發言人莊人祥(左)、指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情穩定趨緩，近期單日確診本土病例都在2萬上下，口罩禁令本月將進行第一階段鬆綁，但何時實施？指揮中心指揮官王必勝沒有說死，僅表示目前都還在討論中，另透露三項觀察重點，其中之一就是確診個案是否低於這波以BA.5為主疫情的上升起點。

國內疫情穩定下降，指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史，還有確診者隔離天數縮短等。

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接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁，第一階段估計11月會上路，初步規劃為取消室外戴口罩，但被問及實施時程，王必勝表示，目前正在進行相關討論，包含定義上、實施日期標準等，而目前也還有需要觀察的地方。

王必勝分析，首先是確診個案是否低於這波疫情的上升起點，或者更低，表示這波疫情完全過了，其次為整體醫療量能盤整，最後是冬季呼吸道傳染病監測狀況，都和口罩放鬆息息相關，會根據這些標準訂定實施日期、滾動檢討，有確定日期會報告。

針對年底尾牙等聚餐活動旺季，衛福部長薛瑞元昨日也拋出年底可能解除婚宴酒席等逐桌敬茶敬酒的禁令，王必勝表示，逐桌敬酒禁令會和口罩鬆綁屬於同類型問題「會一起討論，但不一定一起實施」，還要看相關風險評估，再看是否分開實施或者一起實施，都還沒決定。

王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，正評估另外處理，第一階段預期11月實施。至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。