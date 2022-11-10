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幫高端做保護力報告藍營轟作弊　薛瑞元：學生寫報告可拿參考書

▲▼國民黨團總召曾銘宗11/10到立院質詢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國民黨團總召曾銘宗11/10到立院質詢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗保護效益通過審查，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10）日批評，高端保護效益報告由疾管署代做，監考官在學生交不出來報告時，竟裁判淪槍手，交不出來就幫忙交？護航高端到無法無天、目無法紀；薛瑞元則比喻「學生寫報告也可以拿參考書」。

國民黨團昨日由黨團書記長李德維代表赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等。薛瑞元今日在立法院社福衛環委員會前受訪時就重砲回應，「李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」。

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薛瑞元直言要梭哈，反告對方誣告「不管將來我是否離開公職，不管李德維委員將來是否還當立委，我會和他拼到底，兩個有一個會抓去關」。薛瑞元在立法院社福衛環委員會詢答時又與曾銘宗槓上，曾銘宗嗆「國民黨告你剛剛好」，薛瑞元在連說兩次「我不要回應」之後，又說「告已經告了、後果自行負責」，讓曾銘宗怒嗆「不排除加告」，薛瑞元又回「沒關係」。

曾銘宗批評，去年高端疫苗通過緊急使用授權，附帶條件是高端必須在一年內要檢送國、內外執行的疫苗保護效益報告，誰要交出報告，寫得很清楚，但最後卻是由疾管署代做報告。

薛瑞元回應時不斷重申「高端有交報告」，包含臨床單位執行比較醫護行政人員相關資料等，屬於一部分資料，這沒有違反附帶條件，至於疾管署的效益評估報告則是補充資料，讓審查委員可以針對高端EUA相關審查做全盤考慮。

曾銘宗再批，監考官在學生交不出來報告時，竟裁判淪槍手，違反附帶條件，蔡政府護航高端到無法無天、目無法紀，疾管署做的疫苗保護效益報告可以提，但就是不可以在那一天提。

薛瑞元則回應，「學生寫報告也可以拿參考書」，而且這不是為了高端提出，而是為了全民進行的報告，只是剛好一個月前做出來的，為何當天不能提？其他國家也都是這樣做。薛瑞元也提到，他沒有交代疾管署要做報告，本來不管是否審查高端EUA，疾管署本來就有職責把分析報告作出來。

薛瑞元強調，高端是我們國產疫苗，促進國產疫苗發展是既定政策。曾銘宗說，他贊同促進國產疫苗發展，但是沒有依照程序「你是害死高端」，薛瑞元則意有所指的反駁「害死高端另有其人」。沒想到曾銘宗接著回應「是誰？陳時中？對！就是陳時中！」還要大家一起「鼓掌通過」，薛瑞元笑回「委員要怎麼要講，這是您的言論」，曾銘宗則打斷「我在質詢，你少廢話」。

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