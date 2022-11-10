媳婦慘遭公公性侵8次！老公還威脅：敢報警就離婚

▲媳婦在家慘遭公公性侵猥褻8次，惡公公二審遭判刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市人妻小丹（化名），與丈夫、公公同住在淡水區的房屋中。但公公竟趁著丈夫2020年8月出差的機會，先挑撥夫妻感情，之後更趁機性侵、猥褻小丹8次，小丹忍無可忍告知老公，沒想到老公竟然威脅如果報警就要離婚。案件爆發後，一審將公公判刑4年6月，上訴二審後，高院駁回上訴，仍維持4年6月的刑期。可上訴。

判決指出，犯案的公公具有前科，他在2020年8月中起，一直到同年9月4日為止，見兒子因工作出差到外地後，只有他跟小丹在家的機會，先對小丹說兒子的壞話，要小丹離婚，說兒子在外面有女人、有外遇、心不在小丹身上，要小丹不要再愛丈夫；不僅如此，還傳訊息給小丹：「那我也愛妳啊！」、「妳喜歡我嗎」、「也很喜歡妳」、「我真的很疼妳」。

公公惡向膽邊生，趁著只有2人同住的機會，多次性侵猥褻小丹。小丹非常絕望，多次傳訊息給老公：「老公救我...」、「爸爸剛剛強暴我......我好痛苦」、「我想跟你說話...不然我要崩潰了」、「為什麼不救我」、「打給我」，不料丈夫竟然冷冷的回應「怎樣啦」、「忙」、「我怎麼救啦」、「我都餓到沒辦法要借錢吃飯了」、「再打封鎖」。小丹忍無可忍，報警處理，檢方對公公提起公訴。

法院審理時，公公否認犯罪，辯稱雙方確實發生過5、6次關係，但都是合意性交，還說某一次小丹洗澡後，問他有沒有覺得自己的屁股是做手術的，甚至還主動抓起他的手來摸小丹屁股。

不過法院調查後發現3人之間的訊息對話內容，另外也發現，小丹當時不願搬離住處因她供稱：「老公有打電話給我說被告以前被關過，如果再進去會被關很久，所以我不希望我報警提告，如果報警老公會跟我離婚，所以我不敢提告，也不敢回去娘家。」再加上小丹因此罹患創傷壓力症候群，法院根據這些客觀事實，認定公公有罪，一審將他判刑4年6月。案經上訴，高等法院二審9日駁回上訴，維持原刑度。