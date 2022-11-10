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遭藍委告圖利高端！薛瑞元重砲嗆「拼到底」：兩個人會有一個抓去關

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團昨日由黨團書記長李德維代表赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等。薛瑞元今（10）日重砲批評，這種選舉操作本來不用太理會，「但李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」。他喊話將反告誣告罪，和李德維拼到底，「兩個有一個會抓去關。」

▲▼衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲衛福部長薛瑞元至衛環委員會受訪。（圖／記者黃國霖攝）

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國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘等人昨日天在立法院召開記者會。林思銘指出，對於高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業，國民黨團今天上午前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利高端。

李德維指出，在7月27日高端送出保護效益報告給衛福部的同日，衛福部公告修訂特定藥物專案核准製造及輸入辦法，容許疾管署以公衛為由，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經倫理審查會的審查就可做疫苗效益報告。衛福部真的是可惡、不要臉，玩法弄法。

薛瑞元今日出席立法院衛環委員會，會前受訪表示，中華民國台灣法律制度之下，任何人可以告任何人，選舉操作本來不用太理會，但李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員」。

薛瑞元再嗆，《貪污治罪條例》圖利罪是五年以上有期徒刑，《刑法》誣告罪是七年以下有期徒刑，「老實講雙方籌碼不同，我就和他梭哈，不管將來我是否離開公職，不管李德源委員將來是否還當立委，我會和他拼到底，兩個有一個會抓去關。」

針對修改要點專案輸入專案製造辦法，加入疾管署做為可以申請專案輸入的機構。薛瑞元也解釋，新冠肺炎疫情之前只有藥商可以申請專案輸入，但新冠疫苗國外的疫苗廠要求簽約對象是疾管署，為此，疾管署還去申請藥商執照。但這樣看起來不倫不類，疾管署沒有賣藥和製造藥品為何要藥商執照，申請專案輸入製造本來就正正當當，也因此去修改；至於高端本就是藥商，可以申請專案製造，不需要通過疾管署，這個是非常烏龍的解讀。

至於疾管署幫高端做效益評估報告，薛瑞元說「這是錯的」。他指出，全世界包含美國、英國都有定期做各種疫苗施打後成效評估，且每個月公布。疾管署基於同樣理由，想要知道告種疫苗施打後，對於重症防止比例、死亡比例有何差異才做報告，這是各種疫苗綜合報告，包含沒打疫苗，打一劑、打兩劑、各種不同混打，這麼大的資料當然只有國家能夠做，資料庫也相當完整，就拿出分析、報告。

薛瑞元說，到了審查高端保護效益報告時，疾管署已經做出來相關報告，當然提供給審查委員，即使是美國通過EUA審查會議，美國CDC也會提出自己報告給審查委員，這件事情並非特別為高端去做的，近期也會把報告公開。

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