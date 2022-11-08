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台版柬埔寨詐騙「茶董」不是主謀！　檢警鎖定大咖藏鏡人

警方逮捕綽號「茶董」的詐騙集團陳姓幹部（中），並且聲押獲准。（警方提供）

▲警方逮捕綽號「茶董」的詐騙集團陳姓幹部（中），並且聲押獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙集團囚禁、凌虐60多名求職者，釀成3死悲劇，消息曝光震撼全台，由於人命關天，加上擔心幕後藏鏡人潛逃出境，檢警專案小組與時間賽跑，士林地檢署檢察長謬卓然調派逾30名檢察官、檢察事務官，指揮辦案，新北市警局則動員上百警力投入救援、緝凶，順利逮捕綽號「茶董」的男子陳樺韋等數10名嫌犯。

檢警調查，茶董並非集團首腦，只能算是中間幹部，檢警查出，該詐騙集團分工縝密，除了有人負責透過網路購物、交友軟體等方式，騙取被害人匯出大把鈔票，並由茶董負責誘騙求職者收集人頭帳戶，供集團層層轉匯，以免贓款遭檢警凍結。

警方全副武裝攻堅破門，成功救出肉票。（警方提供）

▲警方全副武裝攻堅破門，成功救出肉票。

全案之所以曝光，是因本月1日晚間，新北市警局淡水分局接獲一名父親報案，指他北上求職的兒子被詐騙集團關押囚禁，由於兒子曾發送定位資訊，警方獲報後，荷槍實彈前往淡水某社區大樓救人，逮捕8名負責看守肉票的集團成員，同時救出26名男女肉票，他們身上布滿被香菸燙傷、被棍棒毆傷的大小傷痕。

警方清查其中一名嫌犯的手機進行數位鑑識，結果發現桃園中壢另有一處肉票藏匿地點，於是立刻部署人力前往攻堅，最後逮捕8名嫌犯，救出32名男女肉票。警方攻入淡水、中壢二處地點時，這些嫌犯來不及反應，只能乖乖束手就擒。

張姓嫌犯負責淡水、中壢2地的肉票看管統籌工作。（警方提供）

▲張姓嫌犯負責淡水、中壢2地的肉票看管統籌工作。

警方聞訊一邊安撫肉票，一邊協助他們就醫，另一方面，也從嫌犯的手機資訊，發現屍體可能棄置新北林口高爾夫球場附近，最後在一處深達70公尺的山坡，發現二具用太空包包裹的屍體，分別是45歲的黃女及51歲的林男，死因疑似與未按時服用慢性病藥物有關。

在新北林口找到二具遺體後，警方又查出第三具屍體可能被丟棄在南投水里一座橋下。警方調閱監視器，確認是張姓嫌犯所為，並且掌握他搬運屍體上車的畫面，發現張嫌原本想用黑色行李箱裝屍，無奈箱子太小作罷，最後直接把屍體放在後行李廂，載到水里後扔到橋下，這名死者是38歲的黃男，疑似想要逃跑或其他緣故，不慎墜樓身亡。

新北市警局淡水分局押解8名嫌犯移送地檢署。（警方提供）

▲新北市警局淡水分局押解8名嫌犯移送地檢署。

值得一提的是，警方能找到中壢的詐騙集團集中營，其實費了一番功夫，警方破獲淡水的據點後，查扣嫌犯的手機，並且進行數位鑑識，除了在手機裡發現許多殘忍的文字、影像外，還發現一些照片，懷疑中壢還有另一地點囚禁肉票，警方拿照片到當地進行比對，加上GOOGLE街景圖輔助，終於找到該處，並向管理員查證得知，嫌犯住在11樓。

檢警還發現，案發前一週，該據點曾一次叫了34個便當，由於該社區大樓剛完工不久，住戶並不多，便當數量之多，讓管理員印象深刻。另外，本月1日曾有嫌犯下樓，用手推車載了5箱礦泉水入屋，檢警分析後認為，20坪的房子，卻叫來大量便當、飲水，代表屋內人很多。

不過，正式搜索前，警方想進一步確定屋內狀況，但因大樓每戶門縫採密閉式設計，沒有任何聲音傳出，無法確認，但觀察大樓監視器、嫌犯使用磁扣抵達、水電錶使用情形等，都顯示該處就是集中營。

為進一步確認，警方比對被囚禁在淡水的肉票說法，稱嫌犯晚上不會關燈，於是立即派人到隔壁棟大樓觀察，結果發現目標房內燈光黑暗，怕人已經撤走，但再度一瞧，意外發現其中一道窗戶左下角，有露出微微燈光，研判可能是窗廉或遮光罩沒遮好，才會透出微光，證明嫌犯把肉票囚禁於此，於是決定攻堅救人。

警方公布嫌犯的施暴工具、犯案手機及被害人的銀行存摺。（警方提供）

▲警方公布嫌犯的施暴工具、犯案手機及被害人的銀行存摺。

「警察再不來，我們可能就會死了！」肉票被警方救出時，激動大喊，而警方第一時間攻入二處集中營時，也被眼前的景象嚇到，因為數十名肉票被囚禁在小小的房間，連廁所也有肉票，由於被害者都沒洗澡，屋內充斥尿味、體臭等各種怪味，令人作嘔。

警方衝入時，肉票大多席地而坐，有人身體靠牆，有人正在補眠，更多人眼神渙散、無助地望著天花板發呆，每個人的手、腳都被上銬，還有二人因為雙手互銬，只能同手同腳一起行動。這些人的共同點就是對自己「沒有明天」已經認命，甚至表示：「我放棄活下去！」直到警察高喊：「你們得救了！」大家才回過神，放聲痛哭。

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