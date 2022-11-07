桃園許厝港濕地賞鳥節起跑　欣賞飛越千里而來的嬌客

▲2022候你歸來-許厝港濕地賞鳥節起跑。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



2022候你歸來-許厝港濕地賞鳥節活動，今年擴大辦理規模。市府與桃園市野鳥學會、國巨洋傘文創園區合作，即日起至20日活動期間，每週六、日下午1點到5點提供賞鳥導覽解說、闖關遊戲、候鳥地景藝術，多項DIY體驗及繪本說故事課程，歡迎民眾參加。

市府環保局表示，活動期間也首度在國巨洋傘文創園區內舉辦許厝港濕地特展，展出曾義和老師過去30年來紀錄水鳥的珍貴照片，為許厝港濕地變遷留下歷史見證，請來賞鳥的民眾不用準備器材，只需懷著一顆期待的心，讓解說員帶著您一同欣賞這群飛越千里而來的北方嬌客，深入認識這片濕地的美好。

▲2022候你歸來-許厝港濕地特展。（圖／環保局提供）



環保局長呂理德說，該局去年12月辦理窺見許厝港濕地秘境賞鳥活動，獲得很大的迴響，因此今年擴大辦理規模，5日在大園老街溪出海口賞鳥亭開幕。活動期間國巨洋傘主動與海管處合作，提供國巨洋傘文創園區地下1樓的藝文展場辦理「2022候你歸來-許厝港濕地特展」，並合作設計開發具有水鳥特色高級洋傘。

為保護許厝港濕地的生態環境，呂局長強調，市府在環境清潔及科技監測方面做了很多努力，包括成立16支「海岸巡護隊」、6支「環保潛水隊」、3支「環保艦隊」總計約1000位志工投入清除海岸垃圾的行列，海岸垃圾密度從108年每平方公尺6公斤，下降至3公斤，減少1倍的垃圾量。

並透過高科技監控設備24小時全天候守護濕地環境，例如設置電子圍籬，具有人臉辨識及位移追蹤功能，如發現有人違規擅闖保護區捕撈野生動物，系統就會自動警示及廣播驅離；並廣設岸際CCTV、濕地水文監測設備、無人機天眼系統、海岸水質自動測站、海象高頻雷達站，運用物聯網技術分別從陸海空全面監控，所有監測數據及攝影畫面都會以網路回傳海岸環境監測科技中心，藉由大數據分析預測環境變化趨勢及評估濕地健康狀況。