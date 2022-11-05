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新北女到職一周「遭拉樓梯間性侵」　男同事脫下布偶裝變惡狼

▲樓梯（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阮男藉口請女同事幫忙，但脫下布偶裝後卻化身為狼...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

越南籍阮姓男子任職於新北市某影城，去年4月卻強拉剛到職的26歲女同事到逃生梯間，當場性侵得逞。事後，同事發現受害女子默默流淚，主動上前關心，又見到對方衣角疑似沾有精液，立即通報公司並報警處理。新北地院審理後，認定阮男犯後態度不佳，判刑4年6月，全案仍可上訴。

根據判決書，阮男去年4月見女同事剛到職一周，柔弱可欺，某天藉口請對方幫忙脫掉自己身上的布偶熊裝束，竟順勢將對方拉入逃生梯間，強壓在牆角。女同事大驚失色，不斷抵抗，卻被對方壓住強吻、扯掉衣褲，當場性侵得逞。

事後，女同事驚魂未定，一心想著離開，沒想到阮男竟還要求傍晚5點見面，她只好草草答應，匆匆離去。不過，女同事回到服務台後六神無主，不久後便開始悄悄落淚，很快引起2名同事關切。

起初女同事不願意多說，後來見2名同事耐性引導，才再也按捺不住，當場失聲痛哭，驚恐道出剛剛受害的經過，還出示自己衣角，證明沾到阮男的精液。

同事們聽完很震驚，第一時間報告主管，公司也馬上成立小組調查，並找來人力仲介釐清，但由於雙方說法出入太大，所以還是陪同女同事到警局報案。

警方受理後，在女同事上衣採得與阮男相符合的DNA檢體，但阮男否認犯案。

新北地院審理後認為，阮男與幾名同事不熟，也無糾紛仇恨，且受害人案發後也未民事求償，可見幾人並無說謊獲取金錢或蓄意陷害他人的動機，綜合種種證據，被告性侵事實明確，犯後卻飾詞狡辯、未與被害人達成和解，顯見毫無悔意，因此本月2日判刑4年6月，刑滿後驅逐出境。

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