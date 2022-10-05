惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

記者黃翊婷／綜合報導

台灣十大槍擊要犯之一的「惡龍」張錫銘，2007年被判處無期徒刑定讞後服刑至今，但他申請18次假釋皆被駁回，因而決定提出行政訴訟，並將在今日（5日）首度出庭說明。

▲張錫銘今日將出庭為自己爭取權利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張錫銘透過友人公開一份請願書，內容提到，入監服刑之後，他從2015年起報名技訓班，以及報名監外作業遴選各20多次，但沒有獲得正取，質疑自己主動申請「被教化」卻又遭到不教化對待，也無從接受考核，「繼續摺紙袋，卻是自己在監所內唯一可以接受的『矯正教化』？」

張錫銘表示，他在監17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵，自2017年以來陳報假釋18次皆未獲准，對比監獄內其他同刑度的人獲准假釋之情況，讓他深感疑惑。

張錫銘的友人施先生指出，張鍚銘第18次假釋是10月初才提出，目前還在審理中，但之前17次都被駁回，張覺得矯正署對其假釋申請不公，有差別待遇之嫌，所以才會向法院聲請提出訴願，希望爭取回社會公平的機會。

▲張錫銘透過友人代為公開請願書。

回顧張錫銘的過往，他國二休學後涉及多起恐嚇案件，之後經營賭場遭提報流氓，還槍殺酒店股東，從此開始為期10年的逃亡生涯。這段期間，他為了籌錢跑路，在1995年到2005年間犯下多起重大案件，包括4起擄人勒贖案件，多次與警方槍戰駁火，最終中彈被捕。

台南地檢署2005年11月偵結起訴，並向法院求處死刑。不過，台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身；之後二審、更一審、更二審、更三審均判處無期徒刑，最後最高院駁回上訴，裁定無期徒刑定讞。

▲張錫銘的手寫信字跡工整、訴求清晰，一度引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）

張錫銘進入台南監獄服刑後，個性轉為低調，得知獄中有繼續進修的機會，想到自己國中就輟學，於是心生學習念頭，爭取讀書報考高中，並在獄中「漆器工藝班」工作；2018年間他曾寫信向矯正署陳情，針對用勞作金繳納國民年金保費提出建議，替廣大受刑人發聲爭取權益，一度引發外界關注。

當時法務部矯正署表示，已經完成《監獄行刑法》修正草案，將調高受刑人的勞作金分配比例，並將其他費用用於受刑人飲食補助或犯罪被害人補償金。

如今張錫銘為了替自己爭取權利，向法院提起行政訴訟，並將在今日（5日）首度出庭說明，再次引發各界關注。