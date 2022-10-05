　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

記者黃翊婷／綜合報導

台灣十大槍擊要犯之一的「惡龍」張錫銘，2007年被判處無期徒刑定讞後服刑至今，但他申請18次假釋皆被駁回，因而決定提出行政訴訟，並將在今日（5日）首度出庭說明。

▲台南憲兵隊安姓下士，涉嫌酒後無故踹踢毆打女童母女2人，且否認犯情，台南地院法官認為他涉嫌重大，且有反覆實施同一之傷害犯罪之虞，押定羈押不禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張錫銘今日將出庭為自己爭取權利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張錫銘透過友人公開一份請願書，內容提到，入監服刑之後，他從2015年起報名技訓班，以及報名監外作業遴選各20多次，但沒有獲得正取，質疑自己主動申請「被教化」卻又遭到不教化對待，也無從接受考核，「繼續摺紙袋，卻是自己在監所內唯一可以接受的『矯正教化』？」

張錫銘表示，他在監17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵，自2017年以來陳報假釋18次皆未獲准，對比監獄內其他同刑度的人獲准假釋之情況，讓他深感疑惑。

張錫銘的友人施先生指出，張鍚銘第18次假釋是10月初才提出，目前還在審理中，但之前17次都被駁回，張覺得矯正署對其假釋申請不公，有差別待遇之嫌，所以才會向法院聲請提出訴願，希望爭取回社會公平的機會。

▲▼「惡龍」張錫銘訴願聲明書。（圖／記者林悅翻攝）

▲張錫銘透過友人代為公開請願書。

回顧張錫銘的過往，他國二休學後涉及多起恐嚇案件，之後經營賭場遭提報流氓，還槍殺酒店股東，從此開始為期10年的逃亡生涯。這段期間，他為了籌錢跑路，在1995年到2005年間犯下多起重大案件，包括4起擄人勒贖案件，多次與警方槍戰駁火，最終中彈被捕。

台南地檢署2005年11月偵結起訴，並向法院求處死刑。不過，台南地院一審認為，張錫銘沒有凌虐或殺害肉票，因此判處3個無期徒刑、有期徒刑55年6個月，併科罰金新台幣820萬元，合併執行無期徒刑，褫奪公權終身；之後二審、更一審、更二審、更三審均判處無期徒刑，最後最高院駁回上訴，裁定無期徒刑定讞。

張錫銘手寫信字跡工整，訴求清晰，一度引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）

▲張錫銘的手寫信字跡工整、訴求清晰，一度引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）

張錫銘進入台南監獄服刑後，個性轉為低調，得知獄中有繼續進修的機會，想到自己國中就輟學，於是心生學習念頭，爭取讀書報考高中，並在獄中「漆器工藝班」工作；2018年間他曾寫信向矯正署陳情，針對用勞作金繳納國民年金保費提出建議，替廣大受刑人發聲爭取權益，一度引發外界關注。

當時法務部矯正署表示，已經完成《監獄行刑法》修正草案，將調高受刑人的勞作金分配比例，並將其他費用用於受刑人飲食補助或犯罪被害人補償金。

如今張錫銘為了替自己爭取權利，向法院提起行政訴訟，並將在今日（5日）首度出庭說明，再次引發各界關注。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
長榮家變「弟弟派一夕崩解」內幕！　張國政4動作讓他們心寒
台灣這道熱炒！　英國妹一吃驚喊「夭壽好吃」
快訊／洋基「法官」62轟來了！　突破美聯新紀錄
登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光
惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪
小孩打流感疫苗！醫：我才想哭吧　「一臉驚嚇照」吸萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男開賓士飛撞檳榔攤！持雙刀大鬧派出所…被辣椒水射臉痛爆

欠停車費挨罰376次賴7年不繳　台北男買新重車秒被法拍

登山女神淪小三！一圖看她多厲害　約泡「已婚富商」求斗內

登山女神「約泡」已婚富商　1句話成連結鐵證挨告

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

大貨車自撞匝道入口護欄　國一北上機場系統封閉

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「飛天摩托車」美國將上市　要價逾2400萬！車展亮相

苗栗男開賓士飛撞檳榔攤！持雙刀大鬧派出所…被辣椒水射臉痛爆

欠停車費挨罰376次賴7年不繳　台北男買新重車秒被法拍

登山女神淪小三！一圖看她多厲害　約泡「已婚富商」求斗內

登山女神「約泡」已婚富商　1句話成連結鐵證挨告

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

大貨車自撞匝道入口護欄　國一北上機場系統封閉

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

高雄輕軌「龍貓隧道」今通車　12／18前「C21A-C24站」免費搭

確診也適用！住日本星野「免費享醫療險」　這2家業者也能投保

身分證拿出來！對中「這2碼任1碼」　爽玩樂園整天只要299元

Mizuno史上首創碳抵銷鞋款　慢跑鞋「WAVE NEO COLLECTION」正式上市

S科技廊道拚前景　仁武造鎮「三發・首席大院」在地主播力推

苗栗男開賓士飛撞檳榔攤！持雙刀大鬧派出所…被辣椒水射臉痛爆

U23／U18抗日兩勝　樂天金鷲王彥程想挑戰美洲球隊

瘋電影／獵首密令　畸形的政體早晚自食惡果

長榮家變「弟弟派一夕崩解」內幕！　張國政4動作讓他們心寒

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

社會熱門新聞

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

沒上過健身房！149cm正妹女護理師1年剷肉14kg　

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

阿伯衝馬路遭撞飛！搶救12小時仍不治

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻臨盆前外遇「小三也懷孕」　結局曝

名醫林青穀被捕畫面曝　基隆路因他狂塞車

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

更多熱門

相關新聞

惡龍張錫銘假釋18次遭拒　明親自出庭

惡龍張錫銘假釋18次遭拒　明親自出庭

台灣最知名的十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘，因為犯下多起擄人勒贖等重大刑案，2007年被判無期徒刑定讞後，服刑至今超過15年，申請18次假釋皆被法務部駁回，他因此提起行政訴訟，明（5）日將首度出庭說明。他透過友人公開一份請願書，呼籲「應給予悛悔自新、期待復歸社會的人公平機會」希望矯正署公平對待他。

審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要2官署提報告

審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要2官署提報告

藍委質疑政府「執行死刑救選情」　蔡清祥：只考慮法律條件

藍委質疑政府「執行死刑救選情」　蔡清祥：只考慮法律條件

蔡壁如稱向法務部檢舉鏡電視沒下文　蔡清祥：沒有收到任何檢舉

蔡壁如稱向法務部檢舉鏡電視沒下文　蔡清祥：沒有收到任何檢舉

《外役監條例》修法　蔡清祥：遴選條件從嚴

《外役監條例》修法　蔡清祥：遴選條件從嚴

關鍵字：

張錫銘法務部

讀者迴響

熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

啦啦隊正妹「躺地高抬腿」　球員罰球GG

老虎被野放　見陌生森林嚇掉下巴

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

更多

最夯影音

更多
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？
彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面