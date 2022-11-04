高中名校上演宮鬥！男師控女同事遲到還偷合照　她陳情還索賠50萬

▲台北市某高中2名老師彼此不合，上法院對決。（圖／pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北市某高中的陳姓男老師與謝姓女老師不合，去年向台北市政府陳情，指控謝拿走他畢業班學生的合照、惡意蓋他飯盒、還長期上課遲到。謝女認為陳男所言不實，損害她的名譽，因此對陳男提告求償。一審法官判謝女敗訴，二審法官改判陳男要賠償7萬。

判決書指出，陳謝兩人都在台北市某高中教英文，陳男曾向台北市政府陳情，表示他桌上與以前畢業班學生的合照不翼而飛，認為是謝女所為，因為對方以前曾故意用紙蓋住他的便當盒，又說過他櫃子很臭，陳男還指控謝女長期上課遲到。

謝女得知此事後，認為陳男所言不實，對她名譽造成傷害，向對方提告求償50萬，還要陳男將判決書全文，放到高中官網首頁及英文科辦公室的公布欄上。士林地院一審時，認為陳並非憑空捏造，因此判謝女敗訴。

謝女上訴二審後，法官調查發現，便當盒被紙蓋一事，張姓書局業務曾跟陳師解釋「老師好，有件事要跟您說明一下。去年9月時，因為您的便當沒蓋起來，我怕有蚊蟲或灰塵飛入您餐盒，我自作主張拿白紙或衛生紙一幫您蓋起來。造成您誤會是謝老師做的，很抱歉。特地跟您說明一下」法官認為陳男的便當盒確實有遭人以紙蓋住，因此誤會了謝女，並非有意誣陷。

另外陳男說謝女長期上課遲到，法官發現當時謝女為班導師，經常要處理學生問題，因而耽誤上課時間，所以陳男所說也與事實相符。

但在就指控謝女拿走的照片部分，陳坦承除了對方的反應外沒有其他證據，法官認定是憑空指摘，會讓人對謝女產生負面觀感，因此判陳男需賠償7萬。