裴洛西老公出院！　極右派嫌犯非法滯美將被驅逐出境

實習記者任庭儀／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日表示，丈夫保羅（Paul Pelosi）10月28日在家中遭歹徒破門襲擊重傷，事後緊急送醫救治，事發6天後已經在家人的陪伴下回家。美國國土安全部則指出，身為加拿大公民的嫌犯德裴普（David DePape）經由墨西哥非法滯留美國，可能被驅逐出境。

▲ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）住家10月28日遭歹徒入侵襲擊。（圖／路透）

CNN報導，眾議院議長裴洛西3日在聲明中指出，丈夫保羅在接受顱骨骨折、手部和右臂手術後，康復獲得進展，現在已經在家人的陪伴下出院回家，「保羅很感謝警察和醫護人員，在我們遭到暴力襲擊後出色且富有同情心的救治。」

加州檢察官辦公室在10月31日宣布，嫌犯被指控企圖綁架美國官員。據FBI提供的口供文件，德裴普告訴警方，他計畫「劫持」裴洛西。

除此之外，德裴普還被指控一系列罪名，包括襲擊、綁架未遂和謀殺未遂，其中綁架未遂最高可判處20年監禁。他在首次出庭時對所有州的指控提出了無罪抗辯，但尚未向聯邦法院提出抗辯。

美國國土安全部則表示，身為加拿大公民的嫌犯非法滯留美國，可能面臨驅逐出境的下場。據調查，德裴普於2008年3月在加州與墨西哥邊境作為臨時訪客進入美國。一般來說，在沒有簽證的情況下，以商務或娛樂為由的加拿大人只能待在美國6個月，他卻滯留了14年之久。



