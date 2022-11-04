無照開保時捷違停還嗆警：有種就開槍！　屁孩無腦聲明被酸爆

記者崔子柔／綜合報導

一名男子昨（3）日下午駕駛一輛黑色保時捷，違停在蘆洲民義街上引起警方關注，員警發現該男沒有駕照，還拒絕熄火下車，雙方引起爭執，而該男錄下當時的畫面，PO在TikTok上嗆聲，「警察可以這樣喔？有種你就開」。

▲無照男拍下警方要求下車畫面。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）



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臉書粉專「黑色豪門企業」昨日PO出影片和無照男駕駛（或同行者）的說法，該男提到，他們被警方要求靠邊停時都很配合，只是不懂為何一定要下車，「一過來就拔槍，拿甩棍一直弄我們車門，無緣無故被警察兇，我們也沒有違法（？）我們不是現行犯為什麼警察可以這樣呢」。

▲無照男或同行者說法。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）



影片中可見，三名警察在車外吼說「下車」、「叫你下車聽不懂是不是」、「你夾我的手，你要我辦你妨礙公務是不是」，而該男則無奈回「我不是現行犯」，拒絕下車。

畫面曝光後，引起網友熱議，不少人認為該男說法不攻自破，「都說自己無照駕駛了還不下車在等開單？然後呢？開完單再讓你開車走嗎」、「這是什麼邏輯呀？還說乖乖配合，是配合什麼怎麼看不出來」、「原來無照駕駛已經不算違法了（筆記」、「現在人的邏輯都好奇怪，無照還敢說的那麼大聲」、「無照又違停叫沒違法？難道要殺人才算違法嗎」。