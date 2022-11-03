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韓團級正妹議員助理曝！幫彰化斷炊小兄妹募款　真相讓人拳頭硬了

▲可惡！彰化小兄妹捐款破千萬，假正妹冒議員助理帳號騙善心。（圖／縣議員賴清美提供）

▲假正妹冒議員助理帳號騙善心帳款，警方循線逮人，竟發現真相是男兒身。（圖／縣議員賴清美提供）

記者游瓊華／彰化報導

今年9月彰化和美一對小兄妹因父親病逝失依，小兄妹因為沒錢繳水電遭斷水斷電，10餘天沒有洗澡，只能水擦澡。彰化縣府緊急小兄妹開設捐款專戶，短短2天善款爆量湧入破千萬元，縣府緊急宣布關戶、截止受理。但有不肖人士假冒縣議員賴清美助理名義募款，臉書上大頭貼還是宛如韓國女團正妹圖片。經過警方追查，循線逮到一名無業、30多歲胡姓男子，所幸無人受騙上當，訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

賴清美表示，當時有朋友想要匯款，卻在臉書上發現有人假冒她的助理，以「IraqXuan Han」的名字，要求民眾改捐款到其他帳戶，她趕緊在臉書上公告詐騙假帳號，提醒大家不要上當。賴清美也感謝警方努力，將嫌疑犯找出，但得知嫌犯是男性，賴清美也傻眼。

▲彰化和美1對兄妹父親罹癌過世。（圖／議員賴清美提供）

▲日前彰化和美1對兄妹父親罹癌過世，孤苦無依引起民眾愛心大噴發，2天湧入千萬善款。（圖／議員賴清美提供）

彰化和美這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，19日病逝。但2個孩子的住家已經被停水兩個多月、連三餐都有問題、也無力支付喪葬費用，消息曝光後引起關注。

小兄妹遭遇經議員賴清美批露後，社會處的指定專款專戶爆量湧入千萬善款，小兄妹家不少善心人士也捐助物資，喪葬費用也由當地善心慈善處理。警方循線在台中逮捕到一名30多歲胡姓男子，據悉，胡男無業，在網路上用正妹照片當作大頭貼假冒名義騙善心捐款，但所幸民眾發現得早，並未有人受騙上當。

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