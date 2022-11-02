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板塊擠壓也不會遠離中國！台灣會「從蕃薯變香蕉」更彎、更瘦長

▲氣象局在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

▲氣象局在全臺灣建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。（圖／翻攝自Facebook／報地震－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局建置超過 160 個「全球導航衛星系統」測站，監測大地變形證明「台灣真的在移動」，有網友看圖認為「台灣遠離中國」，然而氣象局表示，台灣與中國都位處歐亞板塊上，把海水抽乾來看兩處是連在一起的，不可能遠離，經過非常長期的板塊擠壓，台灣形狀將「從蕃薯變香蕉」。

氣象局地震中心副主任吳健富表示，台灣位於歐亞板塊及菲律賓海板塊上，兩個板塊擠壓碰撞引發地層錯動，整個台灣也會因此被擠到變瘦或凸起，不過每年地殼變動僅7、8公分，必須透過精密儀器才有辦法測量出變化。

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至於網友認為「台灣遠離中國」，吳健富坦言，台灣跟中國都位於歐亞板塊上，若把海水抽乾，兩塊陸地其實是連在一起的，所以不可能「遠離」，只是經過板塊擠壓，地殼的邊緣位置可能會變形罷了。

吳健富指出，由於板塊不斷往中間擠壓，因此台灣的形狀會越來越瘦長，外型會從「蕃薯」逐漸變成「香蕉」，沖繩海峽的板塊被拉開，南邊北呂宋島弧也被拉開，受力點在台灣中間再往兩邊推，不斷擠壓情況下就會越來越瘦長，不過因為地殼一年只變動7、8公分，因此若真要變「香蕉」也需要好幾百年的時間。

▲▼台灣附近的板塊分布。（圖／氣象局）

▲台灣附近的板塊分布。（圖／氣象局）

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