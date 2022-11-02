交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

▲蔡壁如出席吳欣盈就職典禮。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

新光集團第三代吳欣盈今（2日）宣誓就職民眾黨不分區立委，遞補前立委蔡壁如的職缺，而蔡也現身交棒。不過，蔡壁如致詞時，卻為自己被德明科大撤銷碩士學位而大吐苦水，並批民進黨動用國家機器動進入學術研究單位；蔡強調，她除會繼續捍衛個人清白外，在她有生之年，會努力奮鬥，避免社會不公不義的事情一再發生。

吳欣盈2日在立法院長游錫堃及大法官見證下，宣誓就職，包含民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、蔡壁如、黨團主任陳琬惠、民眾黨秘書長謝立功皆出席觀禮。蔡壁如發言時表示，吳欣盈投身國會為國人服務、監督預算也監督政府，其實這在計畫之中、有跡可循，因為今年五月吳欣盈就到她的辦公室見習過，她的辦公室接下來也會協助吳熟悉議事程序。蔡也說，吳欣盈非常有毅力、認真，用功程度會超乎大家想像，相信會對立法院帶來新氣象。

話鋒一轉，蔡壁如談及自己的遭遇。蔡壁如表示，她斷然請辭立委被很多人說太倉促、太傻，「大家都看得出來這是一個政治黑手介入、政治抹黑」，甚至有些教授認為這是校方太粗暴行動，但她心想公開承擔是必要的決定，因為可以把傷害降到最低，民眾黨也才能往前走。

蔡壁如說，她會挺直腰桿繼續爭取個人清白，在選戰過程中，已經沒有是非，所有民眾黨候選人的政見、城市願景的刻畫，不斷被潑髒水，希望她的事件，可以還給國人健康的選舉環境。

蔡壁如也批，在她的事件中，國家機器動用整個行政進入學術研究單位、學校，「我是不允許的」，在她有生之年，對社會上的不公不義，會持續努力奮鬥，也不允許民進黨親威權的領導下，社會一再發生如她一樣不公不義的事件發生，如果一個立委都可以被用這麼粗暴手段，可見社會上有多少不公不義的事情，只要跟民進黨意見不同，就會被除之而後快。