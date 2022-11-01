外溢效應拉抬選情！蔣萬安赴基隆輔選　並肩謝國樑喊「國安連線」

▲蔣萬安陪同基隆市長候選人謝國樑安樂市場掃街拜 。（圖／蔣萬安競選團隊提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日首次到基隆與國民黨基隆市長候選人謝國樑合體，兩人前往安樂市場掃街拜票，即便天候不佳，支持群眾仍爭相熱情握手合影。蔣萬安表示，希望透過互相支援幫忙，打團體戰，一起贏得勝選；謝國樑也說，希望透過蔣萬安的外溢效應，幫忙拉抬基隆選情。

謝國樑說，在蔣萬安還是新創產業律師的時候，就與他已經是相當不錯的朋友關係，蔣萬安對於新創長期非常的關心，因此自己有一些新創朋友有相關法律問題的時候，也是諮詢他。

蔣萬安表示，大家都知道謝國樑是一個非常溫暖的父親，他與謝國樑都非常關心教育的議題，非常感謝謝國樑邀請，前天他也特別到台北來參加市民基地的啟用活動，今天謝邀請他來，他一定到基隆力挺，就是互相支援，互相幫忙，年底一起贏得這場選戰。

謝國樑提到，內科現在有過度壅擠的問題，所以自己在基隆五堵，未來要開發一個基隆科學園區，是沿著南港跟汐科要提供給大台北地區產業發展的就業基地，將來要跟北北基桃的候選人們一起合作，「1126國政宜安」共同來創造及發展更多更好的美好的生活給北北基桃的朋友。

謝國樑表示，現在基隆的選情的確是比較緊繃，感謝蔣萬安願意花時間來基隆為自己助選，自己也相信北北基桃的選情一定是連動的，只要台北贏，基隆一樣也能獲勝，所以今天還是很感謝，蔣萬安到基隆來輔選，兩人「國安連線」，希望讓北台灣未來都能夠國泰民安。



