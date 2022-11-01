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台灣醫師當晚在梨泰院！聽恐怖哀嚎聲衝去救人：黑紫臉孔揮之不去

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲首爾梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

南韓梨泰院10月29日爆發大規模踩踏事故，根據最新統計，死亡人數已達到155人。一名自稱在台灣當醫師的韓國華僑昨（31）日發文表示，他當晚在梨泰院喝酒，聽到哀嚎求救聲後，急忙向前開始急救，「但有回復生命跡象的人寥寥可數」。

該名醫師在Dcard發文表示，他這次因為休長假回韓國探親，也到梨泰院過萬聖節，從酒吧出來後聽到哀嚎和求救聲，原本還以為是萬聖節的效果，但後來聲音越來越真實，他察覺苗頭不對便穿越人潮，「才發現原來真的是人間煉獄」。

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該醫師提到，他本來就待在內科，急救對他而言是家常便飯，但在沒有設備的情況下，只能快速評估傷者，沒有意識、摸不到脈博就直接開始壓胸，壓到有脈搏後，就請人來接手，他再去找下一個傷者，「如果壓超過半小時沒反應，我也只能喊人過來接手，然後繼續找下一個」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲該名醫師發文。（圖／翻攝自Dcard）

該醫師指出，他後來向救護隊表明自己是醫師，救護隊請示上級後，配給他設備及後援，他就幫忙打了幾支點滴，放了幾根氣管內管，處理出現血胸和氣胸狀況的傷者。

該醫師表示，整晚有回復生命跡象的人寥寥可數，「曾經自以為看盡生死，什麼大場面都能處之泰然，但那一晚我還是驚慌失措，直到現在還是睡不好，耳邊一直隱隱約約有哀嚎和呻吟，時不時被惡夢嚇醒，那一張張黑紫扭曲的臉孔，在我腦海揮之不去」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「即便救回來的人不多，但那些被你救起來的人，也是因為你才能活下去，不管後續狀況是什麼，至少你給了他們一線生機」、「感謝你馬上流露出的善意和身為醫生想要救人的那顆心」、「你已經盡力做所有你能做的事了！不論結果為何」、「辛苦了！能救一個人就是救了一個家庭」、「謝謝你盡力拯救了那些生命，也希望你能夠慢慢淡忘那些恐怖的畫面」。

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