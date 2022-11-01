孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

▲全台兒童急診爆滿。（資料圖，與本文內容無關／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

不少家長不敢輕忽孩子的身體狀況，希望能盡快被診斷處理，一名家長近日帶著發燒的孩子掛急診，但等了一個多小時才見到醫師，就嗆「算什麼急診」，讓醫師無奈說，「會這樣抱怨的家長，共同特色是孩子的病況都屬於輕症，甚至根本不需要到急診的程度」。

急診醫師謝宗學今（1日）凌晨在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，「兒童急診病人多到看不完，盡全力消化新病人、同時抓緊時間隙縫處理留觀病人，結果新病人家長見到我的第一句話卻是：『我的孩子發高燒才帶他來急診，結果等一個多小時才看診，你們這裡算什麼急診？』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學指出，他當時忍住火山爆發的情緒，冷冷回應說，現在全台兒童急診都爆滿，前面的很多病人也在發高燒，「檢傷級數一樣時只能按照順序等待，現況就是這樣」，該名家長卻說，「醫師，你的態度怎麼這麼差？現在孩子高燒可以不可以馬上幫他打退燒針退燒？」

謝宗學告知對方，衛生署多年前就禁止因為發燒給予兒童退燒針，有過敏性休克的風險，現在只能透過口服藥和肛門塞劑讓兒童退燒，家長一聽便憤怒表示，「那我帶孩子來急診室做什麼？在家裏自己給他喝退燒藥水或塞肛門就好？」

謝宗學最後無奈回應，「孩子發燒重要的是找到發燒的原因，到醫院來不是為了退燒…」他提到，在十多年的兒童急診生涯中，碰過無數次這類情形，沒想到再次遇到時，內心還是引起火山爆發般的憤怒，「急診不是門診的替代單位，而是處理急重症的單位，要讓所有民眾都了解這樣的觀念，在廉價健保制度下根本不可能」。

文章曝光後，吸引超過3800人按讚，網友紛紛留言表示，「我一直覺得，到現在還願意留在兒科、或是急診的人，都是非常非常非常善良的人」、「醫生您的修養已經很好了」、「台灣兒童家長的衛教不能等」、「經歷過家人命懸一線的我，非常感謝你們這些願意留在急診為陌生人奮鬥的醫生及護理人員」、「感謝醫生繼續在這條道路上負重前行」。