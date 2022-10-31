▲嘉義縣社區複合式健康篩檢服務20年 累計服務超過41萬人 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區複合式健康篩檢20年了！30日於創新學院辦理「感恩20 感謝有您」感恩記者會，縣長翁章梁特別感謝慈濟醫院、慈濟基金會20年來從未間斷的大愛，以及各網絡醫院夥伴的付出，用行動醫療模式，走遍全縣各鄉鎮市村里、校園，整合人文、醫療，用最貼近鄉親的守護，累計服務超過41萬人，期勉持續攜手朝「精準防治、健康嘉義」努力，讓複合式篩檢邁向下一個20年。

「期許未來我們持續攜手，朝精準防治、健康嘉義努力，讓複合式篩檢邁向一個又一個的20年，繼續照顧嘉義縣的鄉親！」翁章梁說，社區複合式健康篩檢於91年開辦，「慈濟」已成為複篩的人文照護標誌，每一場篩檢活動都有慈濟醫護團隊的專業服務，志工師兄姐的關卡引導、奉茶關懷、帶動唱等，20年來不畏烈日風雨，和衛生局、所團隊，攜手走過每一個鄉鎮村里、校園，服務超過41萬人，期間嘉義長庚、慶昇、台中榮總、嘉榮等醫院及學術單位、民間團體的共同付出，有大家的堅持努力才能讓複篩走過20年，感謝每一位守護縣民健康的您！

因應老化、醫療資源不均等問題，時任縣長的陳明文立委說，因為看見需求，因此91年10月於布袋國小辦理「歡喜來檢查 健康逗陣行」第一場社區複合式篩檢活動，破除交通及環境限制，把醫護團隊直送校園村里，提供全套式免費健康篩檢服務，92年全國首部行動醫療車完工，也開啟送醫療到村里-行動醫療服務的歷史新頁！

服務歷經張花冠縣長成立3+1行動醫療服務列車，前進校園教師篩檢、用愛護礙身心障礙者篩檢，翁章梁縣長上任以來，除擴增篩檢項目，更導入智慧科技，提供心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查等，行動醫療車也綠能升級，全國首創整合智慧、科技、綠能的「樂齡醫療專車、婦女保健專車」也在今年打造完成，嘉義縣行動醫療成功進化為3.0版，再創全國先例。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣社區複合式篩檢，平均每場服務800-1000人，最高服務紀錄達1446人，行動醫療至今20年累計服務超過41萬人，發現四癌、肺癌、肝癌、眼科及心房顫動異常約2500人，均轉診做後續追蹤治療，這些篩檢數據是嘉縣的健康狀態呈現，隨者科技的發達，我們不斷提升設備，導入AI科技，包括智能心房顫動心電圖、免散瞳眼底儀、雙能量骨密檢查儀，未來更將結合AI智慧判讀，大幅提升篩檢品質、效率，提供最完善的醫療照護，以「精準防治、健康嘉義」為目標，提供縣民最「嘉」守護。