快訊／宜蘭雨彈狂炸　土石流紅色警戒區英士部落257人撤離

▲三星警方冒著大雨，協助英士部落257人撤離。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「奈格」雨彈狂炸宜蘭山區，土石流紅色警戒區的宜蘭大同鄉英士部落，31日下午２點30分，在三星警方協助下，許進行257人預防性撤村，其中27人撤離安置至大同復興村活動中心，其餘約230名村民，也遠離部落至他鄉鎮依親。

三星分局表示，因「奈格」颱風外圍環流及共伴效應鋒面影響，致宜蘭地區豪雨不斷，山地多處土石坍方，其中大同鄉英士部落為土石流紅色警戒區，經大同鄉災防中心會議決議於今(31)日14時30分許，在警方協助下進行預防性撤村，民眾撤離安置地點為大同鄉復興村活動中心。

警員們分別深入部落協助撤離與安置，為避免行動不便長者因撤離時受傷，警方以背負、手攙方式，小心護送 村民乘坐上車，並逐戶探視有無遺漏村民，最後於15時50分許，安全撤離所有老弱及行動不便村民(男 17 人、女 10 人)，至大同復興村活動中心安置，其餘村民約230名，也多數遠離英士部落至他鄉鎮依親。

三星分局提醒，接連颱風造成豪雨與土石鬆動、多處坍方，若非必要請民眾勿開車進入山區，若發現道路有落石、 泥流，請儘速遠離該路段，並通報公路局或報請警方協助處理。