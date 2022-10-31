不倫學長判賠50萬！許藍方為「私密照」反告正宮　最終結果出爐

▲許藍方為私密照反告正宮，最終結果出爐。（圖／翻攝自Instagram／drgraciehsu）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

「最美性學博士」許藍方去年爆出和已婚醫師康鈞尉發生不倫，康妻劉友臻發聲明指，許藍方半夜傳送「私密照」給康，引發許藍方不滿，認為自己只傳送自拍照，卻被媒體報導成裸身照，因此控告劉女妨害名譽。不過，台北地檢署勘驗照片等事證後認為，劉女的聲明與事實沒有太大差別，處分不起訴，而北檢在再議期限內並未收到許藍方的再議狀，全案確定。

《鏡週刊》2021年8月報導，自稱劉友臻的閨蜜爆料，公開許藍方和康鈞尉2020年9月間的露骨對話，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「高潮再高潮」等。

劉女事後透過《鏡週刊》發表聲明，「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面，皆讓我輾轉反側，夜不成眠，對我的精神造成極大的傷害，不得已只好委託律師對其提出訴訟。」

許藍方始終否認與有婦之夫不倫，遭劉女提告求償300萬元，台北地院7月間已判許要賠償50萬元。民事訴訟期間，許藍方則循刑事途徑，反告劉友臻就是爆料者，讓媒體寫她傳送「裸身照」，又聲明說她傳送「私密照」，實際上她只是傳「自拍照」。

不過，檢察官勘驗許藍方與康鈞尉的手機，發現許藍方傳了1張穿著背心斜躺床上的照片給康鈞尉，並傳送文字「晚安寶貝」，這和劉女聲明所提「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話」並無太多出入，此外，媒體記者作證，報導使用「裸身」並非劉女所述，是記者看完照片後自行撰文，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴劉女，另外記者被控妨害名譽部分繼續偵辦中。