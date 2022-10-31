女兒到梨泰院狂歡！最後通話「只剩尖叫聲」　爸見遺體崩潰痛哭

▲南韓首爾梨泰院29日發生推擠踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日晚間的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，死亡人數不斷上升，最新統計為4024件失蹤報案、103人受傷，154人死亡，死者多為年輕女性。一名罹難者父親表示，當天晚上曾接到女兒來電，但電話中只傳來尖叫聲，隨後就失去訊號，直到隔天早上，才收到警方通知女兒罹難的消息，讓他悲痛不已。

根據韓國《亞洲日報》報導，這名崔姓父親是在29日晚上10點33分接到女兒的電話，但電話另一頭卻只傳來吵雜尖叫聲，之後就被掛斷。為此，他從電視得知梨泰院發生嚴重事故的消息後，馬上前往首爾市當局在龍山區漢南洞居民中心設置的失蹤者登記處，但卻未找到女兒。

▲民眾在事發後到場獻花哀悼。（圖／路透）

報導指出，到了隔天一早，崔先生收到警方通知，證實女兒已經離世，並請他到東國大學一山醫院協助指認。崔先生抵達醫院後，確認死者正是自己女兒，當場痛哭失聲。

事實上，失蹤者登記處自30日清晨5時30分開始受理登記，上午7時來到270起，下午2時已暴增至3580起，將近12小時內累計已接獲4024起失蹤通報，現場多是聯絡不上子女的家長，或是在梨泰院事故現場找到家屬手機或錢包而趕來的民眾，有部分家屬得知親人死訊後還因衝擊過大，當場昏倒送醫，場面令人鼻酸。

▼ 梨泰院事故失蹤者登記處，民眾聽聞噩耗後當場倒地。（圖／路透）

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