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人妻線上打賞小費　外送員一看金額「馬上報警」！

人妻給外賣小哥打賞，竟被誤認是「求救信號」報警。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲人妻給外賣小哥打賞，竟被誤認是「求救信號」報警。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

10月28日大陸安徽省六安市的陶女士抱著剛睡著的孩子去拿外賣，外賣小哥對她說可以給個好評，陶女士怕吵醒孩子沒有說話，只是點了點頭、眨了眨眼，表示可以給好評。隨後，外賣小哥收到了1.1元（人民幣，下同）的打賞，不料他以為客人遇到了麻煩，認為金額暗示求救訊號，於是報了警，最後才知道是烏龍一場。

綜合陸媒報導，該位外賣小哥的警覺性很強，以往打賞基本都是整數，很少有1.1元這樣的情況，接著又聯想到陶女士全程沒有說話，只是眨了眼睛，認為對方很可能遇到危險，才會用類似方法暗示自己，一想到客人生命很可能受到威脅，外賣小哥隨即報了警。

接到報案後，民警和物業很快就趕到現場，問陶女是不是遇到了危險。面對突然出現的警察，陶女士也很錯愕，後來才知道原來是外賣小哥報的警。陶女士表示，當時這卡裡只剩下了2元，便打賞了他1.1元，沒想到會造成誤會，她也感到很不好意思。

雖然是一場烏龍，但多數網友普遍認為，該位外賣小哥真的很善良，這次是陶女士沒有危險，假如其他人真的處在危險之中，相信他也會挺身而出，而且他在報警之前內心深處應該也是做了一番掙扎的，因為相比做壞事，做好事更不容易。

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