尹錫悅是梨泰院慘劇兇手！僅派200警防偷拍　75%警力用來保護自己

▲梨泰院在案發當天只有200警員在場，完全無法應付嚴重踩踏事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日舉行萬聖節活動，湧入10萬人潮，不料卻爆出嚴重踩踏事故，造成153死103傷。外界質疑，梨泰院的萬聖節活動一直深受年輕人歡迎，商圈擠滿人的事件往年也曾發生，為何今年卻釀成悲劇，狠批政府未在事前做好準備、緊急應變能力不佳，在野黨甚至還斥責尹錫悅是造成這起意外的「間接兇手」。

綜合外媒報導，梨泰院的萬聖節活動一直深受年輕人歡迎，商圈擠滿人的事件往年也曾發生，過去萬聖節活動也頻頻爆出有醉客在現場鬧事、盜竊等，因此外界質疑，政府早料到梨泰院舉辦大流行後的首個狂歡活動，將為當地帶來10萬人潮，為何事前召開的「萬聖節緊急對策會議」，只討論了檢疫和消毒事宜，卻未準備應對大量人群的對策。

韓媒指出，梨泰院過去舉辦萬聖節活動，都會派出800名警察巡邏，不過警方今年只派了200名警員到場，而且由於龍山警察署27日曾宣布，將在梨泰院一帶加強查緝毒品、猥褻性騷、偷拍、竊盜等不法行為，因此這200名警員當時正忙著抓偷拍和性騷擾等案件，根本無暇理會現場的人踩人事件。

▲在野黨狠批尹錫悅是造成這起意外的「間接兇手」。（圖／達志影像／美聯社）

多名倖存者也透露，梨泰院在活動開始，直到發生推擠過程中，完全不見任何警員在場維持秩序；踩踏意外爆發後，現場也完全沒人指揮，民眾只能靠本能自助逃生，狠批政府緊急應變能力不佳。

南韓在野黨抨擊，警方之所以出現警力缺口，是因為尹錫悅將總統府搬離青瓦台，改為從首爾瑞草洞住處通勤上下班，導致龍山警局每天要出動700警力保護總統安全，進而造成萬聖節活動無法被分配足夠的警力，狠批尹錫悅是造成這起意外的「間接兇手」。