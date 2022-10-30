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1月內燒3次！后里橡膠廠遭重罰650萬　業者提訴訟「1原因」免罰了

▲▼台中后里橡膠工廠火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中后里橡膠工廠火警。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台中報導

台中后里一間橡膠廠2021年間短短一個月內就發生至少3次火警，還有多次復燃情形，導致空氣品質極差，造成當地居民出現身體不適等狀況。台中市環保局事後以置放原料管理不當導致自燃，進而釀成空氣汙染為由，對工廠開罰650萬元，但工廠陳姓負責人不服，提起行政訴訟。案經法院審理，法官認為罪證不足，判決撤銷原處分，該工廠免罰。可上訴。

台中這間橡膠工廠2021年2月20日發生大火，火勢一發不可收拾，延燒了將近13小時才被撲滅。環保局事後前往稽查，認定起火原因為放置橡膠管理不當產生自燃，進而造成空氣汙染，引發當地居民身體不適等狀況，因此依空汙法第32條重罰該工廠負責人500萬元，並應參加環境講習8小時。

沒想到，該工廠於同年3月28日前又發生大大小小至少4次的火災，而環保局又針對其中3月13日及3月28日的火警開罰共150萬元，連同2月20日的火警，一共重罰了650萬元。

▲▼台中后里橡膠工廠火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

陳姓負責人不服裁罰，提出行政訴訟，請求法官撤銷原處分。他表示，工廠實際管理人適他的父親，他只是受託出名成立工廠，但對於廠房及廠內物品毫無支配管領權限，也沒有參與廠房的經營管理，實在是不可能會注意到如何避免橡膠斗物質自燃，況且環保局也沒有舉證他放置橡膠原料有和管理不當的行為，因此請求法官撤銷處分。

對此，台中市環保局則說，該工廠收受廢橡膠進行再利用，在工廠周遭堆置至少400噸的廢橡膠超過30日以上，且室內及露天都有堆放，而第一次起火點在工廠1樓作業區橡膠混煉機附近，地面均擺放橡膠原料，另外兩次則是在堆置橡膠堆上起火，可見工廠對再利用的原物料的貯存，不合廢棄物清理法規定，且根據消防局鑑定，火災是因工人遺留菸蒂所致，因此工廠管理不當產生自然，且造成大量火勢蔓延，導致空氣汙染的事實明確。

法官審理後認為，陳姓負責人為裁罰對象無誤，而工廠也確實有管理不當的情事，不過空汙法第32條的要件為「管理不當產生自然」，但在第一次火災中，廠房堆置的橡膠原料自燃點為攝氏200度，檢方調查自燃的可能性不高，且消防局鑑定係「遺留火源」引發，也只是推論，無法證明係業者或工人抽菸遺留的菸蒂造成。

另外，在其餘兩次的火災之前，有多次復燃的情況，陳姓負責人也都第一時間報案，直到陳姓負責人住家被拆除後，也與家人輪流待在車上看顧現場，為的就是避免火災再度發生，請情形一直直敘到現場全數清除完畢，但環保局卻未審酌他們主觀上應受的責難程度要件，僅逕依裁罰準則的罰鍰計算方式，應認已構成「裁量怠惰」，也違反了責罰相當的比例原則，因此法官判決陳姓負責人勝訴，撤銷原處分，所有裁罰全數免罰。全案可上訴。

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