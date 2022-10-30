鳥飼料挑種子！南投男化身綠手指自產「哈們」　被警逮到下場慘爆





▲南投男子用鳥飼料種出大麻，被警方人贓俱獲，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／南投報導

南投蕭姓男子涉嫌利用鳥飼料中的大麻種子「火麻仁」，栽種出大麻植株，以此獲取二級毒品大麻供自己施用。警方接獲檢舉後，前往蕭男住處搜索，當場人贓俱獲，而南投地院審理後，依法將他判刑1年2個月，緩刑4年。

判決書指出，蕭男2020年間到五金行購買鳥飼料後，再從中挑選出大麻種子「火麻仁」，接著將種子放置在培養土中澆水的栽培，並利用植物生長燈、灑水器、延長線（含定時器）維持適當生長環境，成功種植出大麻植株，採收後供自己施用。

警方於2021年8月間接獲檢舉，並持搜索票前往蕭男住處搜索，當場查獲大麻植株，以及成品、乾燥大麻葉等，淨重約8.36功課，而經檢驗皆含大二級毒品大麻成分，而蕭男也立即坦承犯行，警方事後也將他依法送辦。

檢方偵結後，將蕭男依毒品危害防制條例第12條提起公訴，並向法院聲請簡易判決。案經數月審理，因蕭男坦承犯行，並稱大麻皆是自己施用，並未販售，法官審酌他犯後態度良好，尚有悔意，且栽種數量也不多，因此將他依法判刑1年2個月，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，並須提供40小時義務勞務，另須向國庫支付2萬元。