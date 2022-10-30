梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」把人活活擠死　6分鐘窒息奪命

▲梨泰院萬聖節踩踏事故累計151死。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠事件，目前累計151死52傷。英國薩福克大學（University of Suffolk）群眾安全專家斯提爾（G. Keith Still）解釋，此類事件本質上是一種「骨牌效應」，人數越多、把人推倒的擠壓力量越大，來自四面八方的壓力，導致肺部無法擴張、難以呼吸，約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息，成為最大宗的死因。

斯提爾向《華盛頓郵報》解釋，大量人潮擠在有限空間裡，又出現「推」等動作造成跌倒，就可能發生「群眾推擠」（crowd surge），「一整群人摔在一起，若處於有限空間，就無法再站起來了」。他補充，「踩踏」意味著人們還有空間可以跑，但梨泰院的案例並非如此。

▲梨泰院萬聖節踩踏事故累計151死。（圖／路透社）

斯提爾認為，過去一年防疫措施大幅鬆綁，人群聚集越來越頻繁，可能也是這次群眾推擠事件的成因之一，「更多人參加梨泰院的萬聖節慶祝活動，因為他們被限制太久了。」

根據現場畫面，本次梨泰院事故發生在漢密爾頓酒店後街、巷弄狹窄，被擠壓到動彈不得的受困者之中，許多都是身材嬌小的女性。

《美聯社》也曾報導，群眾推擠之所以致死，通常是因為人們被擠壓得太嚴重，無法獲得任何氧氣，相對而言踩踏喪命的機會較低。群眾推擠力量強壯到足以扭曲鋼鐵，前方的人試圖逃跑、後方的人一直往前推，讓人喘不過氣。若有人摔跤，就可能釀成踩踏，又或者「連鎖效應」跌成一團，此時肺部承受上方所有人的重量擠壓，也會釀成悲劇。