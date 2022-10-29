　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

▲▼ 陳玉珍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通至今仍未開放，陳玉珍要求行政院1個月內提開放時程。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

隨著疫情趨緩，我國自10月13日起開放邊境，正式迎接疫後新經濟時代的來臨，但斷航近3年的小三通仍未開放。對此，藍委陳玉珍怒批民進黨，把金馬居民當次等公民，並提案要求行政院，「一個月內提出開放小三通具體時程」。

陳玉珍今（29日）表示，自1992年11月7日來金門解除戒嚴的時間就比台灣本島足足晚了5年，如今，10月13日國境開放解封，「同為我國國境的金門，再度被遺棄，無法解封。」

陳玉珍憤怒表示，「我要請問我們的內閣，我們的政府，天天在跟我們說同島一命，跟我們說是一國的，為什麼在解嚴金門要晚5年？邊境解封時，金門卻等不到開放？這是同為中華民國子民的待遇嗎？還是次等公民的待遇？」

▲▼ 陳玉珍 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍提到，金門的財政還算健全，每年上繳給中央政府的稅金沒有輸給中央給金門的補助款，金門人戰戰兢兢站在前線保家衛國，疫情嚴重時，小三通不得已暫時停航可以理解，「觀光產值蒸發了7、80億元，我們也吞了，但此時此刻，為何還要金門鄉親繼續忍受經濟沒有著落的痛苦？」

因此，陳玉珍要求行政院，「一個月內提出開放小三通具體時程。」她要蘇貞昌不要為難自己人，蔡英文在國慶文告上也說，「希望兩岸恢復健康有序的交流，緩解兩岸緊張關係，因此希望行政院能夠聽近蔡英文的話，盡快開放小三通，「向對岸遞出橄欖枝，給金門人公平的對待。」

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／吳素玲崩潰貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了
范瑋琪消失2年多「現身哭了」！　認做錯事：我就淡出吧
酒客關鐵門硬上小吃店闆娘！　她索賠274萬
艾瑞絲爆走紅毯「沒穿內褲」！　自豪私密部超漂亮
直擊／同志大遊行上看12萬人！　「國民女婿」羅一鈞將現身
千千「單穿蕾絲內衣」走紅毯！　粉絲狂尖叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

心疼故宮國寶毀損　朱立倫批「世界級笑話」：民進黨政府一定要負責

陳超明「選邊站」原因曝　轉向力挺鍾東錦：他才是最佳縣長人選

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部「格式不同」：檢調調查中

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑　「比民進黨還民進黨」

苗栗選情震撼彈！陳超明比1號力挺鍾東錦　鍾陣營：棄保開始發酵

新北26團體成立「教育後援會」　侯友宜：拉票、催票、投票！

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：一心奉獻做不倦

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

心疼故宮國寶毀損　朱立倫批「世界級笑話」：民進黨政府一定要負責

陳超明「選邊站」原因曝　轉向力挺鍾東錦：他才是最佳縣長人選

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部「格式不同」：檢調調查中

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑　「比民進黨還民進黨」

苗栗選情震撼彈！陳超明比1號力挺鍾東錦　鍾陣營：棄保開始發酵

新北26團體成立「教育後援會」　侯友宜：拉票、催票、投票！

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：一心奉獻做不倦

聽媽說「體檢要收集大便」　雞婆汪秒上床獻「巨量黃金」：夠嗎？

13歲少女DIY染髮釀失明！「染劑噴左眼」嚴重灼傷　只能靠移植

金針菇罕見耍辣！　「開高衩辣露細長美腿」放話：要搶紅毯前5名

快訊／吳速玲貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了

中信盃黑豹旗／狂看美技影片　士商女蘇筠惠偶像江坤宇

范瑋琪消失2年多終於現身「當場哭了」！　首受訪認做錯事：我就淡出吧

卡達世足賽前夕　首都數千外籍移工「被逐出住處」

中信盃黑豹旗／十週年開幕！　辜仲諒勉勵：青春只有一次

趙璟榮超想打季後賽　葉總忍痛割愛不冒險

白癡公主罩杯「C→F奶」超驚人　滴妹爆乳羞喊：男友還沒看過～

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

政治熱門新聞

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12

四叉貓酸高虹安「友陸安」　黃珊珊：出征一下鄭運鵬吧

彭文正中華民國護照遭註銷　前綠委痛批：有必要嗎？

無人機干擾盧秀燕海線大造勢！競總：非首次

陳其邁夜訪大林蒲　8人廟口泡茶聊

綠營估「10縣市勝負難定」　他盤點：6縣市膠著、部分有望逆轉

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部：格式差異大

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告！

「無人機闖空域」害朱立倫缺席造勢　他曬現場照揭：就是在空拍

故宮院長認打破國寶！　吳密察調查中：絕無隱匿！

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

高虹安文件也標中國台灣　柯文哲稱想太多：搞不好你內衣褲也中國製

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面