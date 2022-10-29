小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程





▲小三通至今仍未開放，陳玉珍要求行政院1個月內提開放時程。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

隨著疫情趨緩，我國自10月13日起開放邊境，正式迎接疫後新經濟時代的來臨，但斷航近3年的小三通仍未開放。對此，藍委陳玉珍怒批民進黨，把金馬居民當次等公民，並提案要求行政院，「一個月內提出開放小三通具體時程」。

陳玉珍今（29日）表示，自1992年11月7日來金門解除戒嚴的時間就比台灣本島足足晚了5年，如今，10月13日國境開放解封，「同為我國國境的金門，再度被遺棄，無法解封。」

陳玉珍憤怒表示，「我要請問我們的內閣，我們的政府，天天在跟我們說同島一命，跟我們說是一國的，為什麼在解嚴金門要晚5年？邊境解封時，金門卻等不到開放？這是同為中華民國子民的待遇嗎？還是次等公民的待遇？」

陳玉珍提到，金門的財政還算健全，每年上繳給中央政府的稅金沒有輸給中央給金門的補助款，金門人戰戰兢兢站在前線保家衛國，疫情嚴重時，小三通不得已暫時停航可以理解，「觀光產值蒸發了7、80億元，我們也吞了，但此時此刻，為何還要金門鄉親繼續忍受經濟沒有著落的痛苦？」

因此，陳玉珍要求行政院，「一個月內提出開放小三通具體時程。」她要蘇貞昌不要為難自己人，蔡英文在國慶文告上也說，「希望兩岸恢復健康有序的交流，緩解兩岸緊張關係，因此希望行政院能夠聽近蔡英文的話，盡快開放小三通，「向對岸遞出橄欖枝，給金門人公平的對待。」