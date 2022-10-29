快訊／20多歲女染疫12天後　被發現家中昏迷死亡！死因曝光

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增76例新冠死亡個案，當中最年輕為20多歲女性，打過三劑疫苗，本身有先天性心臟病等慢性病史，10/14快篩陽性確診，在家中進行居家照護，10/25被家人發現床上昏迷，當日過世，死因為肺炎併心因性休克。

指揮中心今(29)日公布國內新增32,486例本土個案及34例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為44例男性、32例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、68例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月26日，死亡日期介於9月22日至10月26日。

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指揮中心發言人莊人祥說明，死亡個案最年輕為20幾歲女性，打過三劑疫苗，本身有先天性心臟病等慢性史，10/14快篩陽性確診，在家中進行居家照護，10/25被家人發現床上昏迷，當日過世，死因為肺炎併心因性休克。

▲指揮中心10/29說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲指揮中心公布10/29確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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