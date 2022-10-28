世新大學國際研討會多面向探討　傳播產業未來的機遇與挑戰

▲ 世新大學校長陳清河（左一）主持研討會論壇之一「數位匯流服務的整合及應用」，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（左二）、公廣集團董事長胡元輝（螢幕）、凱擘公司董事長鄭俊卿（右三）、中嘉集團技術處副總經理鄭新禾（右二）與世新大學雲端暨智慧物聯網研究中心召集人高瑞鴻。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

迎接5G科技時代，傳播產業正快速質變、全面升級，已然形塑媒體傳播新型生態鏈，為匯聚產官學量能，準確掌握應運而生的創新機會與挑戰，以傳播教育立校的世新大學，今（10/28）日舉辦「5G時代：數位匯流浪潮下的傳播產業挑戰」國際研討會，邀請國際電信協會主席斯蒂芬．施密特（Stephen Schmidt）進行專題講座，聚焦主題的三場跨界論壇，及兩篇學術論文發表，為產業的巨大轉變謀求因應之道。此次國際研討會整日舉辦，並同步於世新大學新聞傳播學院YouTube頻道轉播。

此次研討會所設定的議題面向非常廣泛，如行動通訊、AI、元宇宙應用、OTT平台、5G頻譜政策、大數據等，皆是目前國際間最熱門的探討主題。開幕由世新大學校長陳清河致詞，陳清河觀察近十年產業發展，變化迅速帶來深遠影響，也連帶加深世新在傳播教育領域的社會責任，藉由此次新聞傳播學院與管理學院聯合主辦，加上中華電信的支持及參與，以主題「數位匯流服務的整合及應用」、「傳播產業的機遇與挑戰」、「數位轉型的人才培育」探究現況機運與未來展望，期待透過本次國際研討會，更加了解消費者、閱聽受眾的需求，打造更貼近產業需求的服務與法規意見，也向與會產學界代表專家致意。

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▲ 國際電信協會主席斯蒂芬．施密特（螢幕）專題講座，由世新大學副校長楊盛昱擔任主持人。

國際電信協會（International Telecommunications Society, ITS）在全球擁有超過400個會員（國家及地區），現任主席斯蒂芬．施密特（Stephen Schmidt）同時為加拿大主要電信公司研科（Telus）的電信政策副總裁兼首席監管法律顧問。施密特以「從承諾到轉型：釋放5G技術的力量與轉型政策」為題，除了驚艷於臺灣的全球商業影響力，也將臺灣與美國、韓國、芬蘭並列為5G建置有效且成功的案例典範，具有願景、全面性、創新與多元合作等發展屬性，樂觀看待臺灣產官學的跨界結合，走上5G成功之路。

▲ 世新大學「5G時代：數位匯流浪潮下的傳播產業挑戰」國際研討會與會師生。

世新大學「5G時代：數位匯流浪潮下的傳播產業挑戰」國際研討會，參與單位包括：中華電信、凱擘公司、中嘉集團、公廣集團、LiTV立視線上影視、台灣有線寬頻產業協會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會，偕同世新大學新聞傳播學院、管理學院教授群與臺灣、香港等地大專院校傳播學者交流專業知識，世新大學傳播博士學位學程博士生也於會上發表研究成果。各場論壇呈現全球跟區域發展觀點，與會人士從文獻探討、經濟模型、數據統計、技術發展及產業分析獲得啟發，探討傳播學術界與產業界在數位匯流浪潮下該如何攜手合作，以期持續創新並累積更多不同面向之議題及知識。

▲ 世新大學「5G時代：數位匯流浪潮下的傳播產業挑戰」國際研討會，（左起）世新大學新聞傳播學院院長阮明淑、中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、世新大學校長陳清河、世新大學副校長楊盛昱、世新大學雲端暨智慧物聯網研究中心召集人高瑞鴻。