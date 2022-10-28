　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／二審判更重！　丁允恭1524字長文回應：憤怒與遺憾

▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統府發言人丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

丁允恭2020年擔任總統府發言人時，被踢爆過去在高雄市長陳菊任內擔任市府新聞局長期間，跟何姓女記者在局長辦公室嘿咻，何女更為他兩度墮胎，今（28）日懲戒法院二審判決撤職並停止任用2年，丁允恭、蔣婕妤夫妻倆雖未出庭聽判，但判決出爐後，他在臉書發表1524字長文回應「感到憤怒與遺憾」，更直指二審結果「也是一個有爭議的判決」。

丁允恭臉書回應全文：

對於懲戒法院二審所做出的判決及其理由，我感到憤怒與遺憾，深覺司法體系的缺乏公平正義，以及法官道德勇氣的缺乏。一審所做出的判決，正確地指明本人的行為並無性騷擾，可見二審的判決並不具有廣泛的共識性，也是一個有爭議的判決。

關於我在辦公室的不當行為，在調查與訴訟中我坦承不諱，我也因此斷送了我20多年以來的職涯，人生在中年重頭開始，感到特別辛苦，但我知道這是我自己的感情生活不符合社會的期待的代價，我應該承受。然而關於我所沒有的罪刑，我也要為了自己的清譽捍衛到底，對於所謂性騷擾的指控，我絕不接受。

第一審單純依法論法，法官本於自身的良知與法學素養進行判斷，自然得出本人在臉書發布與Y女衣著整齊、於公共場所所拍攝的照片，「並沒有性騷擾」這樣合於法律的結果；而第二審在監察委員的不當施壓下引入不必要的專家鑑定，事實上是把訴訟政治化，把法律問題變成性別政治問題，而且專家們即使沒有清楚掌握本案事實，也沒有精確的論理，但基於政治正確與自我保護，會出具這樣的鑑定意見並不意外，可是也極不公平。

更何況，三名鑑定人所作成的報告，內容都是鸚鵡一樣地重複著空洞的理論，可是對本案的事實沒有正確地涵攝，甚至鑑定人可能都沒有把重要的證據即我與對方的網路對話重頭到尾看過，而嚴重忽略本案的相關事證。譬如我揭露與對方的關係，是有得到對方事前同意的，這在證據裡面明白記載，鑑定人卻未納入鑑定。這樣的鑑定結果，根本偏離事實、也根本不應被法院所採。另外，二審法院雖曾要求我方提出鑑定人名單，可是完全未予甄詢，顯失公平。

這兩年以來，這場訴訟持續著，讓我沒有辦法擺脫地獄般的生活，不只是我本人，也包括我的妻子，因為對紀姓監委的無理追殺、與網路的無盡霸凌，陷入重度憂鬱之中，我一方面要面對訴訟保護自己的清白，另一方面也要照顧我的家人免於事件所帶來的痛苦，感到心力交瘁。我生平所最重視的是名譽，尤其在我的生涯中長期是自認尊重女權的進步人士，也曾經在擔任專欄作家時為同婚等性別運動努力，所以對被貼上性騷擾的標籤，覺得生不如死。當這社會上流行著性騷擾式的歌曲與影片，還被認為幽默風趣之際，我卻因為一個明明與性無關的影像，而要被指控為性騷擾，我覺得相當荒謬。

懲戒法院二審此一確定判決作成後，未來將為社會帶來嚴重不利的影響。今後，坊間媒體豈不每週都在性騷擾？各個週刊豈不是每週都在公布當事人不願人知、會使當事人不適的相片，若用同樣的標準檢視，豈不是天天在性騷擾？在本案中，Y女所提供週刊的相關內容與照片，尤其是未經過本人同意而被拍攝的裸體照片，難道不更是真正的性騷擾嗎？依據二審判決所指出，公布某人不願為他人所知悉的感情關係是所謂的「環境性騷擾」，那未來坊間雜誌週刊偷拍揭露個人私情，如拍攝並發布謝炘阿翔接吻照片，也將該當「環境性騷擾」的指控，而違反性騷擾防治法。如此，尚有新聞自由可言？

我也要控訴監察院，本身就是一個政治辦案，一再指控我與記者間不存在的權力關係，但對於許多在眼前發生極有權力關係疑慮的官員行為，卻沒有動作，包括屏東枋山鄉長與其公所下屬、包括前任台南市衛生局長與其秘書，都明白具有職務上的權勢關係，紀大監委卻沒有辦任何一個案子，唯獨僅僅針對本人，作麥卡錫式的追殺，這不是政治辦案，什麼是政治辦案？
總而言之，比起實際被判處的懲戒，我更在意對本人是否有性騷擾的法律評價。但因為我的行為，被判處停止任用三年，許多貪贓枉法構成刑事責任的個案都沒有如此嚴重，對於懲戒法院的標準感到匪夷所思。

基於本案二審判決的不公不義，我也將提起再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法第二條，聲請大法官的統一解釋，讓對「性騷擾」的法律解釋不得恣意擴張，以保護善良的公民，求取社會的公平正義。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
快訊／收到求協助團團邀請函　國台辦回應了
2022全球最佳雇主「台灣6企業上榜」　全台最好老闆是他
丁允恭嘿咻女記者判更重　正妹妻PO婚紗照：選擇以幸福回擊
IKEA要開新分店！　地點搶先曝光
特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈被撞噴　女大生亡騎士插管
「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖：線條太美
快訊／丁允恭二審被判更重！　撤職並停止任用3年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

「9條通」詐欺犯跑路300天　睡夢中被警吵醒反嗆「搜索票呢」

嘉義鄉長候選人茶葉、干貝醬賄選　遭搜索約談後30萬交保

勒脖性侵女直播主！弄傷她手瞎扯白血病　狂粉下場出爐

門外聞惡臭…他讓出房間給友住「輕生成凶宅」　房東索賠結果曝

丁允恭性騷案二審加重改判！妻臉書PO婚紗照：選擇以幸福回擊

快訊／二審判更重！　丁允恭1524字長文回應：憤怒與遺憾

警政署「選前治安指揮所」揭牌　徐國勇宣示穩定選舉治安

「喊我愛妳就被砸車」行兇畫面曝光　正妹候選人喊告：絕未教唆　

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

「9條通」詐欺犯跑路300天　睡夢中被警吵醒反嗆「搜索票呢」

嘉義鄉長候選人茶葉、干貝醬賄選　遭搜索約談後30萬交保

勒脖性侵女直播主！弄傷她手瞎扯白血病　狂粉下場出爐

門外聞惡臭…他讓出房間給友住「輕生成凶宅」　房東索賠結果曝

丁允恭性騷案二審加重改判！妻臉書PO婚紗照：選擇以幸福回擊

快訊／二審判更重！　丁允恭1524字長文回應：憤怒與遺憾

警政署「選前治安指揮所」揭牌　徐國勇宣示穩定選舉治安

「喊我愛妳就被砸車」行兇畫面曝光　正妹候選人喊告：絕未教唆　

兩岸救團團！陸昨收到求協助邀請函　國台辦：擬選救治護理專家赴台

「格局、視野、座向」買房怎麼選？答案超現實：它最重要

租屋只拿到感應磁扣！她討「門鎖密碼」被拒絕　網挺房東：很正常

雪莉逝世3年「出現在她夢中」　摯友放心了：妳看起來很幸福

穩懋Q3財報慘！產能利用率降至4成　「有鼓勵員工休假」

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

星巴克10／30起「全品項第二杯半價」　連續兩天優惠喝起來！

看到中大型犬都會「莫名的抖」　阿楞沒遇見柴犬Nana前真情告白

恐攻風險增　美國撤離奈及利亞非緊急人員

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

社會熱門新聞

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

野外全裸「墾丁大街也淪陷」　辣妹直播主慘了

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

郭子乾輔選蘇清泉　種樹百里「爛路百里」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

納豆求婚遭拒！依依曝原因

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面