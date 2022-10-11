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就是不繳稅！塑膠大廠闆娘狂跑銀行領光640萬　連假前遭管收

▲狂跑銀行領光640萬現金也不繳稅，塑膠大廠闆娘遭管收。（圖／台中分署提供）

▲狂跑銀行領光640萬現金也不繳稅，塑膠大廠闆娘遭管收。（圖／台中分署提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一家塑膠大廠被查出欠繳106年至107年間營業稅450多萬元，45歲負責人唐女經財政部中區國稅局移送執行後，向台中分署聲稱願意繳納，但繳納6萬元後就置之不理，反而狂跑銀行將公司存款640萬元領光，最高紀錄一天衝3次銀行。台中分署認為唐女故意不履行繳納責任，經向台中地院聲請管收獲准，唐女在雙十連假前被送進看守所管收。

台中分署指出，該家塑膠大廠在106年至107年間銷售貨物自動申報營業稅卻未自動繳納，共計達新台幣450餘萬元，經財政部中區國稅局移送執行後，負責人唐姓女子前後3次到台中分署說明時，雖每次皆說有繳納誠意，卻僅於107年間繳納6萬元後，就未再有任何繳納紀錄。

承辦行政執行官在調查公司資金流向後，發現唐女在案件移送台中分署執行之際，仍將公司存款640萬元以現金方式提領方式，最低3萬、最高150萬元，分10多次領光。因唐女供稱錢用來購買原料，卻無法拿出任何事證或工作底稿來證明，行政執行官在備齊事證資料後，向台中地方法院聲請管收唐女，法官10月6日裁定准予管收。

唐女在擔任塑膠大廠負責人期間，一部分銷售額是基於填製不實會計憑證、協助他人逃漏稅捐之犯意，開立不實發票，曾被台中地方法院判決唐女應執行有期徒刑1年6個月，得易科罰金，唐女最後繳54萬元換免監。但是，對於公司實際有銷售額應繳納之稅額，唐女卻採取消極態度，一方面在刑事案件法官開庭時表示知道經營公司應乖乖繳稅，沒有依法繳稅是她不對，另一方面又領光公司存款，承審法官認為台中分署所提證據足證唐女故意不履行繳納責任，同意准予管收唐女。

台中分署再度呼籲，義務人勿心存僥倖、規避執行，管收制度是為了督促惡意欠款而拒不繳納之義務人自動履行之手段，義務人應主動清償始為正途，以免落得遭受管收之結果。

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