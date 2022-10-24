藝FUN券轉型每人1200元！第一波「18歲青年」先領

▲文化部長李永得證實，「藝FUN券」常態化首波將以「18歲青年」為對象，每人發1200元。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文化部為振興藝文經濟，規劃將「藝FUN券」常態化，而近來文化部初步計畫先以「滿18歲青年」為第一波發放對象，鼓勵剛成年的青年接近藝文，預計每人發放「1200元」，作為成年禮的概念，目前文化部正向民間募集更多預算。

今立法院召開教育及文化委員會，其中立委萬美玲質詢提到，文化部先前提出規劃將「藝FUN券」常態化，近來有透露會先以「年滿18歲青年」為首波族群發放，而文化部長李永得也證實此消息。

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李永得表示，這項政策是今年文化部前往歐洲與法國交流時，參考義大利與法國的作法，例如義大利18歲青年只要下載一款APP，政府便會發放約台幣3000元的藝文消費金。而目前文化部已有2億預算，預計用來補助給台灣18歲青年。

▲藝FUN券常態化，首波「18歲限定」每人預計1200元。（圖／記曾筠淇攝）

不過萬美玲提出，滿18歲的青年人口約21萬7千多人，用2億來算，每人只能分到921元，不曉得希望青年用這921元做什麼？是否不太夠？

李永得回應，921元當然不夠，初期文化部編列2億，但還會向民間募集1億，原則上在台灣規劃「每位18歲青年可獲得1200元」，現在還在努力向企業募集資金中。而這1200元的使用範圍，應會比照「藝FUN券」，可用於書店買書、看藝文展演、電影等。

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