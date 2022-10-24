　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「2022銀髮活力show」南區分區競賽　嘉義縣獲創意、造型兩獎項

▲▼ 「2022銀髮活力show」南區分區競賽 嘉義縣銀髮代表隊榮獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「2022銀髮活力show」南區分區競賽，嘉義縣中埔和興健康抵嘉隊及竹崎灣橋青春活力不老隊獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部國民健康署辦理「2022銀髮活力show」南區分區競賽，22日在長庚科技大學嘉義校區活動中心熱鬧登場，嘉義縣由中埔和興健康抵嘉隊及竹崎灣橋青春活力不老隊挑戰新秀組競賽，兩隊從15支隊伍脫穎而出，分別獲得最佳創意獎和最佳整體造型獎。

▲▼ 「2022銀髮活力show」南區分區競賽 嘉義縣銀髮代表隊榮獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次南區分區競賽總計15支隊伍參與新秀組競賽，隊伍各個摩拳擦掌、賣力演出，展現阿公阿嬤們的活力朝氣，嘉義縣隊伍舞蹈融入均衡飲食「我的餐盤六口訣」，擊鼓響聲震撼人心，還發揮創意自製在地特產水果的道具融入舞蹈，充分展現青春不老氣息!

▲▼ 「2022銀髮活力show」南區分區競賽 嘉義縣銀髮代表隊榮獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣是全臺高齡人口數最高的縣，擔心老化伴隨有肌力遞減和心肺耐力下降，增加跌倒風險，為使民眾在家也能動的好，吃得巧，提升健康識能及增強免疫力，嘉義縣製播一系列「在厝顧健康」節目，鼓勵大家在家就能運動，嘉義縣中埔和興健康抵嘉隊獲得最佳創意獎，竹崎灣橋青春活力不老隊獲最佳整體造型獎，奮力表演展現平日努力成果。

▲▼ 「2022銀髮活力show」南區分區競賽 嘉義縣銀髮代表隊榮獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，要活就要動，尤其50歲以上的中高齡族群更需要提早透過規律並有效的正確運動，遠離肌少症與身體退化等疾病，規律運動及均衡營養是重要的。競賽主要目的是為長者建構一個練習成果發表的舞台，同時也為阿公阿嬤提供展現訓練成果的機會，這次參加競賽活動的長者平時活躍於社區據點，透過多元化的健康促進活動，幫助長者預防延緩失能，提升長者健康、安全和社會參與，進而提高生活品質。

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
胡錦濤離席恐非自願　法新社曝4大說法
三峽恐怖氣爆5傷！如「小型彈藥庫」　爆炸原因出爐
女三寶國道「鬼切2道」被罰1萬8！求情法官會丟工作　下場出爐
野生Angelababy借廁所！　老闆「走了才知是女神」影片
TOYOTA將推「大改款休旅」！　新C-HR外型搶先曝光
19歲正妹失聯1個月！水餃阿嬤急哭　終於找到人
隋棠收到傳票！　被檢察官提醒一句話：非常無力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場　政風調查還清白

「2022銀髮活力show」南區分區競賽　嘉義縣獲創意、造型兩獎項

男子台南淺山健走遇迷途　南消入山平安尋獲

蘭潭再傳溺斃！男突下水解魚鈎　手掌反被鈎住身亡

蔡英文替翁章梁站台　大讚成功轉型農工大縣

藥師大造城市規劃藍圖翻轉故鄉　蕭博勝競選總部成立千人湧入

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場　政風調查還清白

「2022銀髮活力show」南區分區競賽　嘉義縣獲創意、造型兩獎項

男子台南淺山健走遇迷途　南消入山平安尋獲

蘭潭再傳溺斃！男突下水解魚鈎　手掌反被鈎住身亡

蔡英文替翁章梁站台　大讚成功轉型農工大縣

藥師大造城市規劃藍圖翻轉故鄉　蕭博勝競選總部成立千人湧入

「我很醜但很鮮甜」北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

上次落選頭　嘉縣議員候選人呂文正競總成立　立委莊瑞雄站台力挺

台東+215　衛生局請民眾盡快完成疫苗接種

神尊觀禮榮耀光彩　台南陳氏宗親會理事長交接　

快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

王毅「破格入局」料成外交體系頭號人物　曾任國台辦主任簽署ECFA

蔡英文輔選一關鍵　徐巧芯分析：民進黨會選得比想像中辛苦

陳玉珍狂問「台積電變美國護國神山」　國安局：多元佈局有必要

加過頭油漏滿地！員工「了不起，負責」整台車全包　OL感動炸

20年來首次沒有女委員！新一屆中共政治局「清一色男性」

達比修有扛最終戰意外被隊友砸肩　最大驚奇淘汰大都會和道奇

「里拉德時間」重現！　狂飆41分賞湖人3連敗

載妹子跑山壓車慘摔！小白貓被甩出「漂亮後空翻」成全網焦點

同居2個月男友「打呼又磨牙」還有臭味！她分房睡崩潰：幻想破滅

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

男子台南淺山健走遇迷途

藥師蕭博勝競選總部成立千人湧入

蔡英文替翁章梁站台

議員候選人呂文正競總成立

台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

守護用路人安全獲肯定！彰化縣金安獎五連霸

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

台南陳氏宗親會理事長交接　

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

老鼠橫行淪！台南黃金海岸船屋遭市府解約

八塊厝民俗藝術村　10/22大湳森林公園開館

小一新生搭公車下錯站...暖警助返家

台中觀光巴士「串聯豐原后里」10/23通車

更多熱門

相關新聞

銀髮活力Show　百歲公嬤扭動青春

銀髮活力Show　百歲公嬤扭動青春

台北市「銀髮活力SHOW」活動由台北各區脫穎而出12支參賽隊伍，共539位，平均年齡76歲的阿公阿嬤，一同角逐晉身全國北區競賽的5張入場票。參賽者中有3位高齡100歲以上人瑞，包括102歲中山區的黃爺爺、101歲信義區的李洪阿嬤及中正區的鍾阿嬤，都連續2年熱情參賽。

關鍵字：

銀髮活力show嘉義縣中埔和興竹崎灣橋

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

閨密長得一模一樣！驗DNA才知是雙胞胎

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面