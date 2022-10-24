「2022銀髮活力show」南區分區競賽　嘉義縣獲創意、造型兩獎項

▲「2022銀髮活力show」南區分區競賽，嘉義縣中埔和興健康抵嘉隊及竹崎灣橋青春活力不老隊獲佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部國民健康署辦理「2022銀髮活力show」南區分區競賽，22日在長庚科技大學嘉義校區活動中心熱鬧登場，嘉義縣由中埔和興健康抵嘉隊及竹崎灣橋青春活力不老隊挑戰新秀組競賽，兩隊從15支隊伍脫穎而出，分別獲得最佳創意獎和最佳整體造型獎。

本次南區分區競賽總計15支隊伍參與新秀組競賽，隊伍各個摩拳擦掌、賣力演出，展現阿公阿嬤們的活力朝氣，嘉義縣隊伍舞蹈融入均衡飲食「我的餐盤六口訣」，擊鼓響聲震撼人心，還發揮創意自製在地特產水果的道具融入舞蹈，充分展現青春不老氣息!

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣是全臺高齡人口數最高的縣，擔心老化伴隨有肌力遞減和心肺耐力下降，增加跌倒風險，為使民眾在家也能動的好，吃得巧，提升健康識能及增強免疫力，嘉義縣製播一系列「在厝顧健康」節目，鼓勵大家在家就能運動，嘉義縣中埔和興健康抵嘉隊獲得最佳創意獎，竹崎灣橋青春活力不老隊獲最佳整體造型獎，奮力表演展現平日努力成果。

衛生局長趙紋華表示，要活就要動，尤其50歲以上的中高齡族群更需要提早透過規律並有效的正確運動，遠離肌少症與身體退化等疾病，規律運動及均衡營養是重要的。競賽主要目的是為長者建構一個練習成果發表的舞台，同時也為阿公阿嬤提供展現訓練成果的機會，這次參加競賽活動的長者平時活躍於社區據點，透過多元化的健康促進活動，幫助長者預防延緩失能，提升長者健康、安全和社會參與，進而提高生活品質。