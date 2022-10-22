Apple將再失大將！首席硬體設計師要離職　新品設計恐被影響

▲Apple再失大將，首席硬體設計師將離職，接任者還不知道是誰。（圖／路透社）

記者陳依旻／台北報導

根據外媒報導，有知情人士指出，蘋果公司硬體首席設計負責人Evans Hankey即將離職，這是繼2019年Jony Ive離職後，第二位大將離職；也是賈伯斯時代以來，Apple設計總監首次懸缺。

根據相關報導指稱，Evans Hankey在蘋果公司工作多年，在三年前，他接替前設計總監Jony Ive的工作，接任公司的硬體設計負責人。

但知情人士指出，蘋果本周已在公司内部宣布了Hankey即將離職的消息，Hankey也向同事分享，接下來的6個月他還會繼續留在蘋果。

至於之後接手的人是誰？蘋果尚未透露。

但眼下，蘋果正在研發一些關鍵新品，蘋果發言人在聲明中指出，蘋果的設計團隊匯集來自世界各地，以及許多領域的專家、創意家，該設計團隊擁有許多經驗豐富的領導者，目前是過渡期間，Hankey將繼續留任，公司會感谢他的領導和貢獻。

不過，蘋果目前在設計的新品，不僅是明年要推出的的混合（MR）頭顯、AR頭顯，還有20年代末期要推出的電動汽車，那時候Hankey可能已離開，有分析人士點出，他離職之後的空白，可能會影響到蘋果未來的設計計畫，最直接的問題是「未來的產品會長什麼樣子？」