色男對女友姪女下藥騙是膠原蛋白　還瞎掰：她主動壓住我

▲小方遭阿姨的男友下藥。（示意圖／翻攝pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

桃園一名盧姓男子先前和女友出遊時，女友的姪女小方（化名）也一同前往，3人入住汽旅後，盧男拿出4顆藥丸謊稱是膠原蛋白，女友吃下2顆後不久就昏睡，小方則悄悄將要丟到床下裝睡，結果遭盧男性侵。桃園高院依藥劑強制性交罪判盧男7年4月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，小方2019年6月13日和阿姨和盧男見面，當時盧男說要介紹男生給小方認識，並提議先到汽旅邊休息邊等該男到場，結果盧男進房後就拿出4顆安眠藥，謊稱是膠原蛋白，女友不疑有他吞了2顆便陷入昏睡。

小方則覺得盧男行徑可疑，偷偷將藥往床下丟並裝睡，結果盧男為了試探2人是否熟睡，還先按摩當做測試，看小方沒有反應，後續竟然直接脫下她的內褲性侵得逞。

小方表示，她當時因為害怕且無力抵抗，只能繼續裝睡，趁隙傳訊息給媽媽求救並報警，後來盧男想拿小方手機，小方這時才瞬間起身，稱不會把事情說出去。

盧男到案後坦承和女友、小方一起去汽旅，但否認有下藥，更稱是小方醒來後自己主動求歡。桃園地院法官則認為，小方聲稱不敢做激烈反抗，只能繼續裝睡裝做不知情，且盧男給出的藥丸是安眠藥，根本不是膠原蛋白，再加上小方傳給媽媽的求救訊息，認定盧男說謊，依藥劑強制性交罪判盧男7年4月徒刑，可上訴。