跟小三車內交流！他喊：今天沒這麼緊　正宮見行車紀錄器崩潰了

▲正宮看行車紀錄器發現丈夫外遇，氣炸對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名汽車業務外遇女同事，兩人的親密行為全被行車紀錄器拍下。正宮某日無意間發現行車紀錄器畫面，氣得對小三提告求償。高雄地院審理後，依法判小三須賠償正宮5萬元。可上訴。

正宮指控，丈夫與小三為同間汽車公司的業務，而小三明知道丈夫的已婚身分，卻仍與其丈夫展開婚外情，並有勾肩、摟腰、牽手等親密行為，認為兩人舉動已侵害她的配偶權，憤而向小三提告求償。

對此，小三否認與人夫交往，強調兩人互動是正常往來，雖然有肢體碰觸，但沒有接吻、擁抱等情況，與男女交往時的肢體接觸有別，自然沒有侵害正宮配偶權的問題。

不過，法官事後勘驗行車紀錄器畫面發現，人夫曾向小三表明已婚身分，且根據對話內容，可以發現兩人在深夜時刻獨處車上，甚至還有按摩行為，且對話也有，「你今天摸，沒有那麼緊還好耶」、「可是你今天筋還好耶，沒有很緊，還是蠻鬆的」等內容。

此外，法官還從另段影像中發現，人夫帶著小三到海邊遊玩、用餐，人夫還貼心幫小三開車門，並在小三身後以雙手扶持小三後腰，兩人再一同步行至海邊，過程中兩人互相依偎，舉止相當親密。法官認為，兩人舉動客觀上存有表達愛意的意涵，認定小三侵害正宮配偶權，最終決定判小三須賠償正宮5萬元。可上訴。