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愛上男主任…她「開會狂盯」還公開示愛　女師涉跟騷收告誡書

▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲警方表示，男主任受不了報案求助，目前已對女老師開出告誡書。（示意圖／記者林世文攝）

記者許展溢／高雄報導

跟蹤騷擾防制法今年6月1日上路，高雄市警察局至今（17日）共受理了94件跟騷案，大部分以男追女居多，但有2件女師追男，其中1件是一名女老師長期愛慕男主任，時不時做出逾矩行為，完全不在乎其他人眼光，直接在群組示愛，甚至開會時狂盯著該男師看，最後這名男師受不了報案求助，警方則對女師開出告誡書。

警方提到，跟騷法上路至女師追男的情況有2件，其中一案後來判定不構成。據了解，另一案是一名女老師欣賞同校男主任已好久一段時間，除了常常送東西給對方吃外，也不怕別人知道，直接在學校老師工作群組公開示愛。

不僅如此，這名女師甚至會在男主任開會時，「刻意在旁邊看」，並做出各種離奇行為，讓男師實在受不了，早在2020年就向學校求助，也召開過性平會，無奈當時女師不承認自己行為，不了了之。直到今年跟騷法上路，女師對男主任的愛仍藏不住，持續對男師做出不少「特別的關愛」，男主任才轉求助警方，警方也已開出告誡書。警方說明，告誡書時效2年，假如2年內女師再犯，就會聲請保護令。

警方表示，跟騷法有8樣態，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資，只要有以上行為就算是犯法了。

警方指出，截至今日高市受理94件跟騷案，大部分為男追女，也有少數的女追男和男追男及女追女，另統計至今年9月有81件，這81件中，不少個案樣態不只1種，其中最多的行為樣態為通訊騷擾57件、盯梢守候34件和不當追求18件。警方強調，若覺得自己被跟蹤騷擾了，可直接報案，警方會協助分析並受理。

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