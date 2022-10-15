駐關島外館論述獲肯定：台灣、關島可透過IPEF創造區域繁榮

▲我駐關島台北經濟文化辦事處處長陳盈連論述文章獲刊在關島《太平洋日報》。（讀者提供，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

美國拜登總統今年五月宣布成立「印太經濟架構 (IPEF)」，該架構14個會員國的首次部長級會議隨即於上月召開，會中揭示之綠能、永續發展、供應鏈韌性等，都是關島及其鄰近太平洋島國高度關切的議題。我駐關島台北經濟文化辦事處處長陳盈連一篇論述文章因而獲刊在關島《太平洋日報》，強調我國在關島復館兩年餘所推動的多項經貿合作足以證明，台灣對IPEF所重視的綠能、永續、供應鏈、公平貿易等議題都能做出具體貢獻，關島及印太盟友應支持台灣儘快參與IPEF。



關島總督里昂古蕾諾女士日前參加白宮有史以來首次「美國-太平洋島國高峰會」，拜登總統親自承諾加強關島的基礎建設和軍事防衛，令關島的戰略地位再次備受矚目之際，我駐關島台北經濟文化辦事處透露，陳盈連處長這篇投書係週五 (10月14日)上午以電子郵件寄給關島《太平洋日報》，該報於當日下午立即回覆「隔天 (10月15日) 就要刋登」，足見關島主流媒體對文中論述的肯定。



陳盈連處長這篇文章提醒關島各界，拜登政府在「美國-太平洋島國高峰會」上宣布的八億一千萬美元太平洋投資計畫，將針對氣候變遷、疫情防控、經濟復甦、航海安全、環境保護、以及印太自由開放等關島及其鄰近太平洋島國關心的議題；唯有強韌且永續的經濟發展可以支持美國順利執行這項投資計畫，而台灣絕對可以透過IPEF，對美國及其盟友的經濟發展提供堅實與長期的協助。



至於白宮官方資訊、以及IPEF目前14個會員國首次部長級會議都強調的IPEF「四大支柱」(four pillars)──自由及公平的貿易、供應鏈韌性、綠能及環境標準、稅務及對抗貪腐，陳盈連處長文中首先提到，現代人生活必需的手機、汽車、電腦、電視、冰箱、洗衣機、LED燈泡裡，都會用到半導體，所以台灣領先世界的半導體研發與製造，以及台灣在高科技產業的其他能力，必定可以協助IPEF積極著墨的供應鏈韌性議題。





其次，陳盈連處長表示，台灣政府積極推動零碳排放的各項作為，足以成為IPEF各會員國的重要參考範例，協助發展綠能及環境標準。台灣許多企業積極落實ESG (環境、社會、公司治理) 準則，也是足以分享給IPEF各會員國的重要參考經驗，可以加速促成民間企業的參與，共同對抗氣候危機。



另外，陳盈連處長強調，台灣、美國長期以來穩定的貿易夥伴關係，更是IPEF推動「自由及公平貿易」的最佳示範，足以協助IPEF達成永續性、包容性的經濟成長目標。



美國拜登總統今年五月宣布成立IPEF)，目前14個會員國包括美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南。陳盈連處長因而在投書中提到，50位跨黨派美國聯邦參議員已致函拜登總統，希望將台灣納入IPEF；台灣在關島推動的經貿相關合作，包括關島 – 桃園經濟論壇、關島 – 台中姐妹市協定、關島 – 台灣教育論壇、關島商會 – 台北市進出口商業同業公會合作備忘錄、以及捐贈JAG數位醫療照護平台給關島紀念醫院等，都足以證明台灣對IPEF能夠做出具體貢獻，希望關島及印太盟友都支持台灣儘快參與IPEF。