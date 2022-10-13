鎖定射擊舒適圈！「證件妹」吳佳穎射向世界舞台　沈浸其中才能正中紅心

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從2011年深圳世大運爆紅，當時年僅18歲的吳佳穎開始引發關注，全因選手證照片太過亮眼，「證件妹」的稱號由此開始。許多人更因為她而開始認識「射擊」這項在全世界廣受歡迎的運動。而如同許多人的人生歷程一樣，吳佳穎也經歷一番志業尋覓。

自小學四年級開始練跆拳道，因個頭太小轉而接觸空氣手槍，從高中開始練習射擊參加比賽，原是希望能在報考警察大學時能加分、改善家境，只是沒想到警察大學有身高限制，在體檢時就被刷掉，因現實身高、個頭的限制，導致吳佳穎在警察職業這條路上處處受限，夢想的職業生涯直接宣告破裂，天底下沒有一條路是直行就到，轉個彎會有不同的風景， 吳佳穎發現台灣射擊運動很厲害，而且限制非常少，原本困擾她的身高問題在射擊運動上一點都沒關係， 她說「射擊只要專心面對內心的自己」，戴上耳罩後， 在場上可以完全沈浸在自己的世界中，盡情展示天賦和能力，讓她發現射擊是自己最能發揮的「舒適圈」， 雖然沒能進入警察大學，憑著對射擊的興趣和熱情，一路勤練踏上職業道路，甚至成為台灣奧運代表，一切都像水到渠成般幸運！

▲「證件妹」吳佳穎談從跆拳道轉換到射擊運動的過程，心境上的改變很明顯。（圖／記者周宸亘攝，下同）

吳佳穎提到從跆拳道轉換到射擊運動，最有感覺的是剛轉換時的過程，練跆拳道時不知道對手下個動作是什麼，需要考慮各種可能快速應戰，對戰時內心其實非常忙碌，練習射擊時心境上的改變很明顯，她說「射擊只要專心把自己的動作做好，不用考慮別人的因素，把自己顧好就好，多了許多跟自己對話的時刻」，透過訓練和比賽，每次的屏息瞄準、突破自我成績，從中獲得滿滿的成就感。

從小就發現自己的專注力、靈敏度有優勢的吳佳穎，學新的東西很快，在新的環境也可以很快進入狀況。她認為射擊運動最重要的是「專注力」，每次射擊需要保持15秒心無旁騖，訓練或比賽時要重複十幾次甚至上百次。「在射擊中間突然想別的事情，好不容易凝聚起來的專注力被分散掉的話，命中率就不會很高。」她說：「練射擊可以很好的省思自己內心的聲音，練習的過程中，也可以發現自己本來以為做不到的事情但其實是有可能的，例如分數設定國際賽可以進決賽的成績，我達到了，我就會很有成就感！」在射擊中，她特別享受這個過程。

▲吳佳穎認為射擊運動最重要的是「專注力」。（圖／吳佳穎提供）

在這項靜態的比賽中，她也有一套突破目標的獨門撇步！射擊運動的每個項目需要的專注力、身體肌力、發力肌群等都不一樣，吳佳穎會在每次的訓練、競賽時給自己目標，她說：「在射擊中有達到自己的標準，或是有做到自己給自己的要求，這是一件會讓我覺得非常快樂的事情！」射擊慢慢成為吳佳穎的人生舒適圈，在她的射擊世界中由她做主。每次屏息瞄準、每場大小比賽，對她來說都是全然不同的挑戰，其中獲得的成就感，吸引她持續挑戰，進而在世界舞台中為國爭光。

射擊運動沒有身高限制、也沒有退休年齡，職業生涯比其他項目來得長，唯獨視力是關鍵，因此需要定期視力檢查確保眼睛健康程度，吳佳穎也不例外，最重視視力保養，尤其在選擇3C產品時很在意能不能保護眼睛，就怕用眼過度造成視疲勞影響比賽成績。她大推有護眼模式的BENQ MOBIUZ系列EX2710U遊戲護眼螢幕，獨家類瞳孔技術 (HDRi) 帶來完美視覺臨場感，「就算玩動態的射擊遊戲時，眼睛感覺還是很舒服，可以沈浸在過程，把我抽離訓練的情境中，不再陷入訓練時的負面情緒中。」

▲吳佳穎大推BENQ MOBIUS系列EX2710U螢幕的護眼模式。

▲MOBIUZ EX2710U、EX270QM遊戲護眼螢幕。

EX2710U支援144Hz更新率與1ms MPRT的反應速度，再加上FreeSync Premium Pro，將畫面撕裂感降至最低，吳佳穎明顯感受到動態射擊遊戲時，畫面不會卡頓、延遲，可以感受到螢幕解析度、流暢度都很好，此外支援的量子點顯示技術讓就算是暗色調的畫面，黑、灰的色階也看得出不同層次的清晰度，看起來一點都不覺得暗，能保護在瞄準時需耗費大量眼力的雙眼。

BENQ MOBIUZ不僅眼睛看得很舒服，內建treVolo 2.1聲道喇叭、五種不同聲音模式，一直有收集耳機習慣的吳佳穎更大讚EX2710U聲音的擴散、傳達很有沈浸感，立即的回饋感也很直接，豐富且細緻的聲音效果，提升真實與刺激感受，讓她可以在動態射擊遊戲中毫無顧忌的大展身手！

▲吳佳穎影片提到：「子彈飛到靶心的時間不到一秒鐘，沈浸其中的快感卻永無止境。」

原本只是運動員，甚至在追逐警察夢想的路途中遇到挫折，轉換跑道的吳佳穎終於找到自己能發揮的舒適圈，射擊運動讓吳佳穎發現自己的天賦所在，創造出一次次的賽事巔峰，因為射擊這件事就是她喜歡做的事，對她而言一整天都在射擊訓練，也可以樂在其中，不覺得孤單、不覺得無聊，享受在舒適圈中「我的世界我作主，不再讓自己受制過去與他人」的樂趣！如同吳佳穎影片提到：「子彈飛到靶心的時間不到一秒鐘，沈浸其中的快感卻永無止境。」在虛實合一的舒適圈中，吳佳穎沈靜當下，持續挑戰獲得滿滿成就感，透過隨時保持「更新」狀態，帶出一次比一次更耀眼的表現，在她的舒適圈中發光發熱。