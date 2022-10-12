女網紅練深蹲「下半身全露出」！渾圓翹臀辣翻…真相曝光網傻眼

▲女網紅的深蹲影片吸引超過1680萬名網友點閱。（圖／翻攝自TikTok）

眼見有時不能為憑。國外一名健身女網紅巧妙利用障眼法，讓超過1,680萬個網友誤以為她下身失蹤練身蹲，紛紛拜倒在她的蜜臀之下，沒想到女網紅下身失蹤的真相竟是「裸色緊身褲」，讓許多網友失望大喊：「OO都脫了才跟我說這個。」

健身女網紅「Toupou」日前在TikTok分享在健身房練深蹲的影片，但不知道是巧合還是她刻意為之，她穿的裸色緊身褲居然與她的膚色非常相似，整個臀型也在緊身褲的「加持」下完整展現，讓不少網友誤以為她沒穿褲子在深蹲，還有人指責她「為什麼不穿褲子拍片」？

▲下身失蹤的真相其實是裸色緊身褲。（圖／翻攝自TikTok）

不過，女網紅面對批評的方式，不是拍澄清影片，而是「上傳更多穿裸色緊身褲」的影片，結果每支影片都引來網友瘋狂點閱，也因此有越來越多網友發現她是真的有穿褲子，才讓爭議暫時落幕，但仍有網友批評她譁眾取寵，故意製造話題來抬高聲量。對此，女網紅則上傳寫上「我喜歡裸色、棕色緊身褲，你們要習慣」的影片，繼續與批評者槓到底。

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